Шевченко показал, что делает после того, как оставил пост главного тренера сборной Украины

Бывший наставник "сине-желтых" покинул Украину после своей итоговой пресс-конференции, где рассказал, почему оставил национальную сборную. Теперь Андрей Шевченко наслаждается отдыхом и набирается сил. Известный украинский футболист показал в Instagram, как и с кем проводит свое свободное время.

Андрей Шевченко фото из открытых источников (фото из открытых источников)

С новой фотографии, которую он опубликовал, стало известно, что Шевченко решил немного отдохнуть от футбола, поэтому выбрал довольно "спокойный" вид спорта — гольф. Спортсмен играл в гольф с бывшим руководителем "Тоттенхэма" Гарри Реднаппом и другим известным британским футболистом Полом Инсом.

После матча Шевченко опубликовал совместное фото со спортсменами. Шевченко также отметил, что это был замечательный день.





Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Шевченко рассказал, почему ушел с поста тренера национальной сборной по футболу. Екс-тренер Национальной сборной нашей страны по футболу заявил, что хотел бы и дальше тренировать эту футбольную команду, но руководство УАФ не оказывает ему предложения о подписании нового контракта. Такое сенсационное заявление прозвучало от Шевченко во время брифинга, где также присутствовал весь тренерский штаб. Успешный тренер, благодаря которому сборная нашего государства получила признание на Евро-2020, отметил, что глава футбольной Ассоциации господин Павелко не говорил о продлении сотрудничества. По словам известного футболиста, после Евро-2020 он принял решение продлить контракт. В столице Украины он поставил в известность об этом президента Павелка. Тот ответил, что еще не готов обсуждать такое решение.

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