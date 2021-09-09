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Главная Новости Спорт футбол Шевченко показал, что делает после того, как оставил пост главного тренера сборной Украины
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Шевченко показал, что делает после того, как оставил пост главного тренера сборной Украины

Екс-наставник "сине-желтых" набирается сил перед новым вызовом

сегодня, 22:00
Автор:

Лиля Воробьева

Бывший наставник "сине-желтых" покинул Украину после своей итоговой пресс-конференции, где рассказал, почему оставил национальную сборную. Теперь Андрей Шевченко наслаждается отдыхом и набирается сил. Известный украинский футболист показал в Instagram, как и с кем проводит свое свободное время.

Шевченко показал, что делает после того, как оставил пост главного тренера сборной Украины

Андрей Шевченко фото из открытых источников (фото из открытых источников)

С новой фотографии, которую он опубликовал, стало известно, что Шевченко решил немного отдохнуть от футбола, поэтому выбрал довольно "спокойный" вид спорта — гольф. Спортсмен играл в гольф с бывшим руководителем "Тоттенхэма" Гарри Реднаппом и другим известным британским футболистом Полом Инсом.

После матча Шевченко опубликовал совместное фото со спортсменами. Шевченко также отметил, что это был замечательный день.

Шевченко показал, что делает после того, как оставил пост главного тренера сборной Украины - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Шевченко рассказал, почему ушел с поста тренера национальной сборной по футболу. Екс-тренер Национальной сборной нашей страны по футболу заявил, что хотел бы и дальше тренировать эту футбольную команду, но руководство УАФ не оказывает ему предложения о подписании нового контракта. Такое сенсационное заявление прозвучало от Шевченко во время брифинга, где также присутствовал весь тренерский штаб. Успешный тренер, благодаря которому сборная нашего государства получила признание на Евро-2020, отметил, что глава футбольной Ассоциации господин Павелко не говорил о продлении сотрудничества. По словам известного футболиста, после Евро-2020 он принял решение продлить контракт. В столице Украины он поставил в известность об этом президента Павелка. Тот ответил, что еще не готов обсуждать такое решение.


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Источник: instagram.com/andriyshevchenko
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