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Возвращение Мудрика и Почеттино против "Тоттенхэма": где и когда смотреть матч АПЛ

Михаил Мудрик восстановился после травмы и сможет сыграть с "Тоттенхэмом"

сегодня, 19:05
Автор:
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Куров Артем
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Уже завтра состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси". Где и в какое время смотреть лондонское дерби сообщают “Комментарии”.

Возвращение Мудрика и Почеттино против "Тоттенхэма": где и когда смотреть матч АПЛ

Мудрик в матче с "Тоттенхэмом". Фото с открытых источников

Завтра на "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" состоится центральный матч 11 тура АПЛ между "шпорами" и "Челси". Поединок будет транслирован на платформе Setanta Sports или Megogo на канале Setanta Sports. Матч можно посмотреть при условии, если у вас есть подписка Setanta Sports или Megogo "Максимальная" или "Спорт".


Форма команд

"Тоттенхэм" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, но при условии успеха в завтрашнем матче вернет себе первую позицию. "Шпоры" еще ни разу не проигрывали в этом сезоне чемпионату. В последних пяти поединках команда Анге Постекоглу четырежды победила и однажды сыграла вничью. Что касается Челси, то синие в последних пяти матчах АПЛ одержали две победы, два раза проиграли и один матч закончился вничью. Команда Маурисио Почеттино занимает 13-ю позицию в чемпионате, а в случае победы может подняться на 10-ю строчку. Последняя очная встреча между командами состоялась в феврале. Тогда "Тоттенхэм" был сильнее "Челси" и победил со счетом 2:0.

Возвращение Почеттино

Также любопытно, что Маурисио Почеттино сыграет против своей бывшей команды. Аргентинец тренировал "шпор" с 2014 по 2019 год. С командой тренер играл в финале Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю".

Также отметим, что футбольный клуб "Челси" представил претендентов на звание лучшего гола за октябрь. Среди семи претендентов победил мяч Михаила Мудрика, который он забил в матче против "Арсенала".



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Источник: https://comments.ua/ua
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