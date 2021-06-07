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Главная Новости Спорт футбол Возможен ли футбольный матч Украина-Россия - ответ Кремля
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Возможен ли футбольный матч Украина-Россия - ответ Кремля

Со слов Дмитрия Пескова, спорт должен оставаться вне политики

сегодня, 14:39
Автор:

Елизавета Черных

Возможность проведения матча между сборными Украины и Российской Федерации на стадии плей-офф на Евро-2020 не подстегнет политическую напряженность между странами. Спорт не должен касаться политики. Такой позицией поделился спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. 

Возможен ли футбольный матч Украина-Россия - ответ Кремля

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

"Не подстегнет. Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами", — заявил Песков в ответ на вопрос, может ли возможная встреча двух команд в четвертьфинале Евро-2020 привести к усилению напряженности между Украиной и РФ. 

Напомним, что Украина показала новую футбольную форму, в которой национальная сборная выступит на Евро-2020 (тот стартует на этой неделе), однако ее дизайн вызвал гнев у российских чиновников и пропагандистов. На форме Украина изображена в ее государственных границах, включая временно оккупированные территории. По мнению доктора юридических наук экс-постпреда президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, причины развернутой властью РФ и подконтрольными ей медиа истерии касательно униформы украинских футболистов рационально объяснить достаточно сложно. 

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Украина такой формой сделала очень удачный спортивно-политический шаг. Читайте детальнее в материале нашего издания. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что независимой журналистики в Крыму больше нет — она уничтожена и растоптана. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве отметили, что Россия ведет жесткую борьбу с профессиональными независимыми крымскими журналистами, которые подвергаются постоянным преследованиям, репрессиям, запугиванию и давлению.





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putina-otvetili-vozmozhnost-matcha-ukraina-1623061988.html
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Обусуждения

Зелёная Плесень

сегодня, 14:05

А как у Пескова с музыкой? Тоже вне? Когда "Верка Сердючка" на Евровидении спела "Раша гудбай!" то РФ запретил Андрею Данилку выступления на своей территории пожизненно. Вон по примеру бацьки тоже из иностранного самолёта своего "врага" выпотрошили...

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