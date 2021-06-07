Возможен ли футбольный матч Украина-Россия - ответ Кремля

Возможность проведения матча между сборными Украины и Российской Федерации на стадии плей-офф на Евро-2020 не подстегнет политическую напряженность между странами. Спорт не должен касаться политики. Такой позицией поделился спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

"Не подстегнет. Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами", — заявил Песков в ответ на вопрос, может ли возможная встреча двух команд в четвертьфинале Евро-2020 привести к усилению напряженности между Украиной и РФ.

Напомним, что Украина показала новую футбольную форму, в которой национальная сборная выступит на Евро-2020 (тот стартует на этой неделе), однако ее дизайн вызвал гнев у российских чиновников и пропагандистов. На форме Украина изображена в ее государственных границах, включая временно оккупированные территории. По мнению доктора юридических наук экс-постпреда президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, причины развернутой властью РФ и подконтрольными ей медиа истерии касательно униформы украинских футболистов рационально объяснить достаточно сложно.

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Украина такой формой сделала очень удачный спортивно-политический шаг. Читайте детальнее в материале нашего издания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что независимой журналистики в Крыму больше нет — она уничтожена и растоптана. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве отметили, что Россия ведет жесткую борьбу с профессиональными независимыми крымскими журналистами, которые подвергаются постоянным преследованиям, репрессиям, запугиванию и давлению.













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