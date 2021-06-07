Возможен ли футбольный матч Украина-Россия - ответ Кремля

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Елизавета Черных
Возможность проведения матча между сборными Украины и Российской Федерации на стадии плей-офф на Евро-2020 не подстегнет политическую напряженность между странами. Спорт не должен касаться политики. Такой позицией поделился спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Дмитрий Песков - фото из открытых источников
Напомним, что Украина показала новую футбольную форму, в которой национальная сборная выступит на Евро-2020 (тот стартует на этой неделе), однако ее дизайн вызвал гнев у российских чиновников и пропагандистов. На форме Украина изображена в ее государственных границах, включая временно оккупированные территории. По мнению доктора юридических наук экс-постпреда президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, причины развернутой властью РФ и подконтрольными ей медиа истерии касательно униформы украинских футболистов рационально объяснить достаточно сложно.
Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Украина такой формой сделала очень удачный спортивно-политический шаг. Читайте детальнее в материале нашего издания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что независимой журналистики в Крыму больше нет — она уничтожена и растоптана. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве отметили, что Россия ведет жесткую борьбу с профессиональными независимыми крымскими журналистами, которые подвергаются постоянным преследованиям, репрессиям, запугиванию и давлению.
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сегодня, 14:05
А как у Пескова с музыкой? Тоже вне? Когда "Верка Сердючка" на Евровидении спела "Раша гудбай!" то РФ запретил Андрею Данилку выступления на своей территории пожизненно. Вон по примеру бацьки тоже из иностранного самолёта своего "врага" выпотрошили...