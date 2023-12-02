Волшебная "Жирона": команда Довбика и Цыганкова победила "Валенсию" Яремчука (видео)



















Завершился матч 15 тура испанской Ла Лиги между "Жироной" и "Валенсией". Бело-красные одержали волевую победу над "летучими мышами" со счетом 2:1. Обзор события матч и как сыграли украинцы, читайте в материале "Комментариев".



Цыганков и Довбик на тренировке. Фото прес-служба Жироны

События матча

В первом тайме шла довольно ровная игра без особо опасных моментов. "Жирона" гораздо больше владела мячом, а "Валенсия" выбегала в контратаки и за счет этого нанесла больше ударов по воротам.

Главные события матча развернулись уже во втором тайме. Счет открыли гости, когда после выхода один на один лучший бомбардир Валенсии Уго Дуро красиво опрокинул Гассанигу. "Жирона" пыталась отыграться, но минут 15 после пропущенного мяча билась как о стену по защите "летучих мышей". Все изменили замены от Мичела Санчеса, выпустившего Стуани и Коуту. Именно эти двое в течение 5 минут создали два гола. В первом случае Коуту подал с левой, а Стуани запер на дальней стойке, а во втором бразилец сильно прострелил, а уругваец опередил защитника и отправил мяч в сетку с линии вратарской. В итоге волевая победа 2:1 для "Жироны", которая до матча "Реала" возвращает себе первую строчку в турнирной таблице.





Игра украинцев

Цыганков и Довбик вышли в стартовом составе "Жироны" и отыграли все 90 минут. Виктор получил оценку от Whoscored 6,5, а Артем – 6,4. Роман Яремчук появился на поле на 84-й минуте и ничем особенным не отметился.

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