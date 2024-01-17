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Вернуть доверие болельщиков к УАФ: Шевченко рассказал о своих целях

Андрей Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ

сегодня, 18:10
Автор:
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Куров Артем
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Легенда украинского футбола и единственный кандидат в президенты Украинской Ассоциации Футбола (УАФ) Андрей Шевченко поделился своими планами и целями. Об этом он сообщил у себя на странице в фейсбуке.

Вернуть доверие болельщиков к УАФ: Шевченко рассказал о своих целях

Шевченко в качестве тренера сборной. Фото с открытых источников

Сегодня во Львове встретился с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины.

Обсудили нашу главную задачу — развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну и вернуть в ассоциацию доверие украинских болельщиков.

Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча в Киеве.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.




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Источник: https://www.facebook.com/shevaofficial/posts/930748608410326?ref=embed_post
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