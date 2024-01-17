Вернуть доверие болельщиков к УАФ: Шевченко рассказал о своих целях

Легенда украинского футбола и единственный кандидат в президенты Украинской Ассоциации Футбола (УАФ) Андрей Шевченко поделился своими планами и целями. Об этом он сообщил у себя на странице в фейсбуке.



Шевченко в качестве тренера сборной. Фото с открытых источников

Сегодня во Львове встретился с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины. Обсудили нашу главную задачу — развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну и вернуть в ассоциацию доверие украинских болельщиков. Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча в Киеве.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

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