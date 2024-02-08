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В "Жироне" назвали лучшего игрока команды в январе

Довбик в третий раз стал лучшим игроком месяца в Жироне.

сегодня, 14:49
Автор:
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Куров Артем
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Футбольный клуб "Жирона" объявил лучшего игрока команды в январе по итогам голосования болельщиков. В третий раз им стал украинский форвард Артем Довбик.

В "Жироне" назвали лучшего игрока команды в январе

Довбик празднует гол. Фото прес-служба Жироны

В январе форвард "Жироны" сыграл в Ла Лиге три матча, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Также Артем Довбик благодаря хет-трику в матче с "Севильей", вышел на первое место в списке бомбардиров Ла Лиги (у украинца 14 голов, равно как и у Джуда Беллингема). А по системе гол пас Довбик единоличный лидер (14 голов и пять результативных передач).

В ”Жироне” назвали лучшего игрока команды в январе - фото 2

Претенденты на звание лучшего игрока "Жироны" в январе

  • Артем Довбык;

  • Иван Мартин;

  • Ян Коуту;

  • Порту;

  • Дейли Блинд.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Сегодня 8 февраля национальная сборная Украины по футболу узнает своих соперников по Лиге наций-2024/2025 в дивизионе B. Команда Сергея Реброва окажется во второй корзине во время жеребьевки.

Ранее "Комментарии" писали, что во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.



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Источник: https://x.com/GironaFC/status/1755531924200984970?s=20
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