В "Жироне" назвали лучшего игрока команды в январе

Футбольный клуб "Жирона" объявил лучшего игрока команды в январе по итогам голосования болельщиков. В третий раз им стал украинский форвард Артем Довбик.



Довбик празднует гол. Фото прес-служба Жироны

В январе форвард "Жироны" сыграл в Ла Лиге три матча, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Также Артем Довбик благодаря хет-трику в матче с "Севильей", вышел на первое место в списке бомбардиров Ла Лиги (у украинца 14 голов, равно как и у Джуда Беллингема). А по системе гол пас Довбик единоличный лидер (14 голов и пять результативных передач).





Претенденты на звание лучшего игрока "Жироны" в январе

Артем Довбык;

Иван Мартин;

Ян Коуту;

Порту;

Дейли Блинд.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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