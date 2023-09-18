В УЕФА приняли решение по России: когда страна-агрессор вернется в мировой футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, при каких обстоятельствах российские клубы смогут вернуться к соревнованиям на международной арене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Чеферина на телеканале N1.



Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото из открытых источников

Во время разговора ведущие спросили президента УЕФА, до какого времени Россия будет исключена из европейских футбольных соревнований.

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"До конца войны", — утвердительно ответил Александер Чеферин.

В частности, это касается запрета выступать российским клубам в Лиге чемпионов, Лиге Европы и других крупных международных соревнованиях, проходящих под эгидой УЕФА.

Также Чеферина спросили, слишком ли поздно УЕФА расторгли спонсорский контракт с российским газовым гигантом "Газпром", который более десяти лет рекламировался на турнире в Лиге чемпионов.

"Это просто нужно было совершить как некий символический акт", — сказал Чеферин.

Президент УЕФА заявил, что организация не могла в первые дни прекратить контракт, поэтому на стадионах, где проходили матчи, была реклама "Газпрома", однако впоследствии спонсорский контракт был расторгнут. Чеферин добавил, что УЕФА столкнулось с критикой, однако подчеркнул, что больше всего критикуют футбольную организацию те, кто до сих пор покупает газ у этой российской компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представительницу министерства иностранных дел РФ Марию Захарову не устраивают правила допуска российских спортсменов к олимпийским соревнованиям. Российская спикерша истерически отреагировала на новые правила.

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