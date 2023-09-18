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В УЕФА приняли решение по России: когда страна-агрессор вернется в мировой футбол

Президент УЕФА объявил решение о возможности российских футбольных клубов вернуться к международным соревнованиям.

сегодня, 14:31
Автор:
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Slava Kot
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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, при каких обстоятельствах российские клубы смогут вернуться к соревнованиям на международной арене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Чеферина на телеканале N1.

В УЕФА приняли решение по России: когда страна-агрессор вернется в мировой футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото из открытых источников

Во время разговора ведущие спросили президента УЕФА, до какого времени Россия будет исключена из европейских футбольных соревнований.


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"До конца войны", — утвердительно ответил Александер Чеферин.

В частности, это касается запрета выступать российским клубам в Лиге чемпионов, Лиге Европы и других крупных международных соревнованиях, проходящих под эгидой УЕФА.

Также Чеферина спросили, слишком ли поздно УЕФА расторгли спонсорский контракт с российским газовым гигантом "Газпром", который более десяти лет рекламировался на турнире в Лиге чемпионов.

"Это просто нужно было совершить как некий символический акт", — сказал Чеферин.

Президент УЕФА заявил, что организация не могла в первые дни прекратить контракт, поэтому на стадионах, где проходили матчи, была реклама "Газпрома", однако впоследствии спонсорский контракт был расторгнут. Чеферин добавил, что УЕФА столкнулось с критикой, однако подчеркнул, что больше всего критикуют футбольную организацию те, кто до сих пор покупает газ у этой российской компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представительницу министерства иностранных дел РФ Марию Захарову не устраивают правила допуска российских спортсменов к олимпийским соревнованиям. Российская спикерша истерически отреагировала на новые правила.

Также "Комментарии" писали об испанском тренере Хосепе Гвардиоле, который установил невероятный трансферный рекорд на 2 миллиарда евро.



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Источник: https://n1info.si/poglobljeno/ceferin-ce-te-nore-ideje-ne-bi-ustavili-nogomet-ne-bi-bil-vec-taksen-kot-je/
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