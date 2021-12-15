В УЕФА отменили рабство: воспоминание о том, как "дело Босмана" всколыхнуло всю футбольную общественность

Ровно двадцать шесть лет тому назад, 15 декабря 1995 года, в суде Европейского сообщества (Люксембург) завершилось рассмотрение судьбоносного "дела Босмана".

Босман - фото FIFA2018

Начало истории

Все началось с того, что малоизвестный (практически никому не известный) бельгийский игрок клуба "Льеж" Жан-Марк Босман решил отстоять свои права не в спортивном, а в гражданском суде против своего работодателя и отменить существующий на то время в УЕФА лимит на легионеров.

Суть данной истории заключалась в том, что, когда бельгиец по истечению контракта с "Льежем" захотел перейти во французский "Дюнкерк". Но его не отпустили, да к тому же предложили новый контракт на худших условиях чем были. Естественно игрок отказался. Тогда "Льеж" выставил его на продажу за сумму в один миллион долларов. Естественно, переход Босмана в "Дюнкерк" провалился.

Дело Босмана

Рассмотрение дела началось в августе 1990 года. Жан-Марк утверждал, что руководство команды не имеет на футболиста никаких прав, после истечения срока контракта. К тому же он считал, что лимит на легионеров в Европе следует отменить. Дело все в том, что на то время, согласно правилам УЕФА, в составе клуба на поле одновременно имели право находиться три иностранца и еще двое могли греть "банку" на скамье запасных. Тогда к легионерам причисляли всех тех, кто был гражданином другой страны и, кто прожил в ней меньше пяти лет.

Решение дела и конец истории

И вот, после пяти лет заседаний, 15 декабря 1995 года, все члены юридического института Европейского союза вынесли решение дела в пользу истца к УЕФА. Они посчитали их обоснованными, так как была нарушена свобода Босмана, согласно 48 статье Римского договора. В этой статье речь шла о свободе перемещения рабочей силы внутри Европейского союза.

Вердикт по делу вынудил УЕФА пересмотреть свои правила. Европейская футбольная организация разрешила футболистам после истечения контрактов становится свободными агентами. А также отменила лимит на легионеров, являющихся выходцами из стран Евросоюза.

Сам Босман, после принятия решения, получил компенсацию в размере полмиллиона долларов. Однако, больше половины с этой суммы ушло на оплату труда юристов. Кроме того, за время "разборок" с "Льежем" и УЕФА, он развелся с женой (не мог содержать семью) и жил несколько лет в гараже. Его поддержали друзья-футболисты, они могли собрать ему на жизнь сумму денег, которой едва хватило.

Сам Босман, был вынужден до конца своей карьеры играть в командах нижних дивизионов Бельгии. Увы, но после этого дела, ни один серьезный клуб не предложил ему своих услуг.

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