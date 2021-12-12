В чемпионате УПЛ зимняя пауза: статистика матчей, обновленный лидер, гонка за выживание и еврокубки, и прочее

С 10 по 12 декабря в чемпионате Украины были сыграны все поединки 18-го тура. Команды УПЛ идут на зимний перерыв с разным настроением.

Матч УПЛ - фото с открытых источников

Неожиданность и борьба во всех эшелонах таблицы

И так, лидером чемпионата до весны стал донецкий "Шахтер". Команда итальянского наставника Де Дзерби, лишь в последней игре зимы смогла опередить "Динамо". "Горняки" взяли три очка в матче против "Александрии" (2:1), в тоже время киевляне на своем поле, выигрывая 1:0, не смогли обыграть луганскую "Зарю" (1:1).

В итоге, донецкий клуб обогнал "динамовцем" на два балла. Правда, если "Шахтер" и завоюет чемпионство в следующем году, то уже без одного из лидеров команды – Марлоса. Натурализованый игрок сборной Украины уже покинул "горняков".

Неожиданно, но в ТОП-3 попал и СК "Днепр-1". Команда Игора Йовичевича в последней встрече уходящего года обыграла "Мариуполь" (3:0) и отдалился от луганских "мужиков" на четыре очка. В свою очередь "Заря" расположилась на четвертом месте, а на пятом – "Ворскла".

Если честно, то именно наставников днепрян и полтавчан, Игора Йовичевича и Юрия Максимова, можно считать открытием части сезона. К ним можно добавить и Юрия Гуру, который пытается со своей "Александрией" вклиниться в борьбу за еврокубки.

Со второй шестерки команд можно выделить более-менее стабильную игру "Вереса" (в отличии от "Десны" и "Колоса"), который смог укрепить свои позиции в средине турнирной таблицы лиги, в своем первом сезоне чемпионата УПЛ.

Стоит отметить синхронные победы "Ингульца" из Петрова и одесского "Черноморца". Команды добыли свои первые победы после долгих безвыграшных серий. В принципе, за выживание будет бороться последняя пятерка ("Львов", "Черноморец", "Ингулец", "Минай" и "Мариуполь"). Правда, если "Металлист-1925" все же одумается и начнет играть после зимней паузы, то харьковский клуб не постигнет доля борьбы за "выживание".

Футбольные цифры

Что касается цифр, то первое место среди бомбардиров занимает нападающий СК "Днепр-1" Артем Довбик – 17 игр и 14 голов. Лучший ассистент чемпионата лиги – люксембуржец Оливье Тилль – 7 голевых передач.

По забитым и пропущенным лидируют "Шахтер" — 49 забитых и "Динамо" — 9 пропущенных.

Грубияны УПЛ после 18-го тура – Валерий Кучеров ("Верес"), Евгений Селин ("Десна") и Александр Романчук ("Львов") – по пять желтых и одной красной карточки.

Среди вратарей с большим количеством "сухарей" — Богдан Когут – 9 матчей.

Худшая разница забитых-пропущенных принадлежит "Мариуполю" — 23 мяча, при 44 пропущенных. А вот "Минай" — команда с самой низкой забиваемостью, всего 12 голов.

Стоит заметить, что игра 11- го тура между "Рухом" и "Ингульцом" перенесли на неопределенный срок. Причиной переноса стал коронавирус во львовской команде.

Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно имя нового чемпиона "Формулы-1" 2021 года.





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