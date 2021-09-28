В УЕФА отказались от претензий к клубам Суперлиги

В УЕФА приняли решение отменить судебные иски против трех футбольных клубов. В перечень этой тройки входит "Барселона", "Ювентус" и "Реал Мадрид", которые продолжают играть в Суперлиге Европы. Об этом сообщает РБК-Украина.

фото: УЕФА - из открытых источников

Также организация отменила что все разбирательства, которые были инициированы в сторону трех клубов, теперь недействительные, а денежные штрафы для "Барселоны", "Ювентуса", "Реал Мадрида" и остальных девяти команд, которые ранее вышли из соревнования, были отменены.

Согласно информации, изначально в УЕФА планировали получить от "Арсенала", "Милана", "Челси", "Атлетико", "Интера", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "МЮ" и "Тоттенхэма" 15 миллионов евро и удержать 5% доходов, которые каждый из клубов получил бы за участие в турнирах под эгидой УЕФА за один сезон.

Напомним, что в апреле этого года, 12 европейских футбольных клубов из Испании, Италии и Англии объявили о создании Суперлиги, вступив таким образом в прямую конкуренцию с Лигой чемпионов УЕФА. В результате чего, ведущий орган европейского футбола, а также болельщики резко раскритиковали новый проект.

Тогда же, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что в таком случае отколовшимся клубам введут санкции. Например, футболисты данных клубов, не смогут выступать в составе сборных своих стран. После такого заявления, многие клубы и вовсе отказались от вступления в Суперлигу, однако эту цель все еще преследуют "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по мнению венгерской власти, УЕФА должно быть стыдно за свои поступки





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