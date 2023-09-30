В УЕФА обвинили Украину в двойных стандартах: что известно

В Союзе европейских футбольных ассоциаций хотят успокоить страны, сообщившие о бойкоте матчей с российскими командами U-17. Которых на каноне допустили к международным соревнованиям. Об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис.

УЕФА обвинила Украину (фото из открытых источников)

Он написал, что в частных разговорах УЕФА указала федерациям, что бойкотируют матчи с россиянами, на непоследовательную позицию по этому вопросу.

В свою защиту в УЕФА напоминают о рекомендациях Минспорта.

Известно, что в июле Министерство молодежи и спорта Украины смягчило требования к нашим спортсменам из-за критики в обществе и позволило им соревноваться с россиянами на международной арене, но при условии, что представители России будут выступать без флага и гимна.

Так что в УЕФА намекают, что допуская российских спортсменов к международным турнирам под нейтральным флагом, организация не нарушает рекомендации даже Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в УЕФА приняли решение по России . Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, при каких обстоятельствах российские клубы смогут вернуться к соревнованиям на международной арене. Во время разговора ведущие спросили президента УЕФА, до какого времени Россия будет исключена из европейских футбольных соревнований.

Также Чеферина спросили, слишком ли поздно УЕФА расторгли спонсорский контракт с российским газовым гигантом "Газпром", который более десяти лет рекламировался на турнире в Лиге чемпионов. Президент УЕФА заявил, что организация не могла в первые дни прекратить контракт, поэтому на стадионах, где проходили матчи, была реклама "Газпрома", однако впоследствии спонсорский контракт был расторгнут. Чеферин добавил, что УЕФА столкнулось с критикой, однако подчеркнул, что больше всего критикуют футбольную организацию те, кто до сих пор покупает газ у этой российской компании.