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В "Шахтере" назвали лучшего игрока команды в ноябре

Победители ежемесячных голосований автоматически становятся претендентами на звание "Лучший игрок года" в "Шахтере"

сегодня, 20:29
Автор:
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Куров Артем
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На официальных страницах "Шахтера" в соцсетях завершилось голосование за лучшего игрока ноября. По результатам опроса, проведенного среди фанатов, полузащитник Георгий Судаков признан командой MVP в прошлом месяце, сообщает пресс-служба клуба.

В "Шахтере" назвали лучшего игрока команды в ноябре

Судаков забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"

4968 респондентов признали талантливого 21-летнего хавбека лучшим игроком ноября, что составляет 45,8% от всего опрошенного числа. Это уже третья награда подряд для Судакова. В ноябре он провел 5 матчей без замен и во многом способствовал победам "Шахтера" над "Динамо", а в Лиге чемпионов над "Барселоной" и "Антверпеном".


Дмитрий Резник, голкипер "горняков", также получил ощутимую поддержку фанатов, заняв второе место в рейтинге с 3305 голосами. Остальные два игрока, которые вошли в четверку лучших – Даниил Сикан и Александр Зубков. Победители ежемесячных голосований автоматически становятся претендентами на звание "Лучший игрок года".

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Источник: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/december/5_news/5_sudakov/
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