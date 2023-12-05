В "Шахтере" назвали лучшего игрока команды в ноябре

На официальных страницах "Шахтера" в соцсетях завершилось голосование за лучшего игрока ноября. По результатам опроса, проведенного среди фанатов, полузащитник Георгий Судаков признан командой MVP в прошлом месяце, сообщает пресс-служба клуба.



Судаков забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"

4968 респондентов признали талантливого 21-летнего хавбека лучшим игроком ноября, что составляет 45,8% от всего опрошенного числа. Это уже третья награда подряд для Судакова. В ноябре он провел 5 матчей без замен и во многом способствовал победам "Шахтера" над "Динамо", а в Лиге чемпионов над "Барселоной" и "Антверпеном".

Дмитрий Резник, голкипер "горняков", также получил ощутимую поддержку фанатов, заняв второе место в рейтинге с 3305 голосами. Остальные два игрока, которые вошли в четверку лучших – Даниил Сикан и Александр Зубков. Победители ежемесячных голосований автоматически становятся претендентами на звание "Лучший игрок года".

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