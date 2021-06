В Сети представили официальный плейлист сборной Украины по футболу

В сети появляется все больше и больше новостей, связанных с чемпионатом по футболу. Вашему вниманию представляем официальный плейлист сборной Украины по футболу к Евро-2020.

Плейлист сборной Украины по футболу (фото из открытых источников)

Капитаны каждой сборной отвечали за формирование плейлистов. Также им помогали главные диджеи раздевалок. Ранее в украинскую подборку входило 9 композиций, среди которых Lil Nas X, MORGENSHTERN, The Weekend и другие, пишет Слух.

Впрочем, позже ее обновили, убрав российских исполнителей, а также расширив до 50 песен. Впрочем, к сожалению, ни одной украинской или украиноязычной композиции в плейлисте сборной Украине нет. Справедливости ради стоит отметить, что песня "Ехали казаки" группы Тень Солнца таки есть в нашем плейлисте, но она недоступна на стримингових сервисах. Также известно, что накануне Евро-2020 вышел официальный плейлист футбольного чемпионата. Над ним работал диджей Мартин Гарриксон.

Плейлист сборной Украины по футболу к Евро-2020 можно послушать на Apple Music, Spotify, а также Deezer.

А еще предлагаем послушать плейлист к Евро-2020 от Мартина Гаррикса. Он также записал гимн футбольного чемпионата "We Are The People". Над треком в команде с ним работали Боно и Эджа из группы U2.



Как сообщали ранее в России разгорелся скандал из-за новой формы наших футболистов. Сборная Украины победно обкатала новую форму, которая злит российских пропагандистов. В заключительном товарищеском матче перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко в Харькове на стадионе "Металлист" переиграла сборную Кипра со счетом 4 : 0.

