В Сети представили официальный плейлист сборной Украины по футболу

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Ольга Чародий
В сети появляется все больше и больше новостей, связанных с чемпионатом по
футболу. Вашему вниманию представляем официальный плейлист сборной Украины
по футболу к Евро-2020.
Плейлист сборной Украины по футболу (фото из открытых источников)
Капитаны каждой сборной отвечали за формирование плейлистов.
Также им помогали главные диджеи раздевалок. Ранее в украинскую подборку
входило 9 композиций, среди которых Lil Nas X, MORGENSHTERN, The Weekend и
другие, пишет Слух.
Впрочем, позже ее обновили, убрав российских исполнителей, а также расширив до 50 песен. Впрочем, к сожалению, ни одной украинской или украиноязычной композиции в плейлисте сборной Украине нет. Справедливости ради стоит отметить, что песня "Ехали казаки" группы Тень Солнца таки есть в нашем плейлисте, но она недоступна на стримингових сервисах. Также известно, что накануне Евро-2020 вышел официальный плейлист футбольного чемпионата. Над ним работал диджей Мартин Гарриксон.
Плейлист сборной Украины по футболу к Евро-2020 можно
послушать на Apple Music, Spotify, а также Deezer.
А еще предлагаем послушать плейлист к Евро-2020 от Мартина
Гаррикса. Он также записал гимн футбольного чемпионата "We Are The
People". Над треком в команде с ним работали Боно и Эджа из группы U2.
Как сообщали ранее в России разгорелся скандал из-за новой формы наших футболистов. Сборная Украины победно обкатала новую форму, которая злит российских пропагандистов. В заключительном товарищеском матче перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко в Харькове на стадионе "Металлист" переиграла сборную Кипра со счетом 4 : 0.
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