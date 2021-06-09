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В Сети представили официальный плейлист сборной Украины по футболу

Ранее в украинский плейлист входило 9 композиций, среди которых Lil Nas X, MORGENSHTERN, The Weekend и другие

9 июня 2021, 00:16
Автор:

Ольга Чародий








В сети появляется все больше и больше новостей, связанных с чемпионатом по футболу. Вашему вниманию представляем официальный плейлист сборной Украины по футболу к Евро-2020.

В Сети представили официальный плейлист сборной Украины по футболу

Плейлист сборной Украины по футболу (фото из открытых источников)

Капитаны каждой сборной отвечали за формирование плейлистов. Также им помогали главные диджеи раздевалок. Ранее в украинскую подборку входило 9 композиций, среди которых Lil Nas X, MORGENSHTERN, The Weekend и другие, пишет Слух.

Впрочем, позже ее обновили, убрав российских исполнителей, а также расширив до 50 песен. Впрочем, к сожалению, ни одной украинской или украиноязычной композиции в плейлисте сборной Украине нет. Справедливости ради стоит отметить, что песня "Ехали казаки" группы Тень Солнца таки есть в нашем плейлисте, но она недоступна на стримингових сервисах. Также известно, что накануне Евро-2020 вышел официальный плейлист футбольного чемпионата. Над ним работал диджей Мартин Гарриксон.

Плейлист сборной Украины по футболу к Евро-2020 можно послушать на Apple Music, Spotify, а также Deezer.

А еще предлагаем послушать плейлист к Евро-2020 от Мартина Гаррикса. Он также записал гимн футбольного чемпионата "We Are The People". Над треком в команде с ним работали Боно и Эджа из группы U2.

Как сообщали ранее в России  разгорелся скандал из-за новой формы наших футболистов. Сборная Украины победно обкатала новую форму, которая злит российских пропагандистов. В заключительном товарищеском матче перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко в Харькове на стадионе "Металлист" переиграла сборную Кипра со счетом 4 : 0.


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Источник: https://slukh.media/news/uefa-euro-2020-ukraine-national-team-playlist/?fbclid=IwAR1fRGRVWKcVPWOntOYkmNQWAUJZpeI7PjmESuU3LNgRXlYUA8GjxJXfbtM
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