В сеть попало фото Криштиану Роналду. Оно собрало миллионы лайков

Криштиану Роналду опубликовал в своем профиле в Instagram фото по тренировке на Чемпионате мира в Катаре. Фото с футболистом собрало миллионы лайков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram португальского футболиста.

Португальский футболист Криштиану Роналду. Фото: из открытых источников

Вероятно, это последний чемпионат мира для Криштиана Роналда. Сейчас португальцу уже 37 лет. ЧМ-2022 в Катаре последний шанс выиграть трофей, до сих пор отсутствующий у одного из лучших игроков мира. Со сборной Португалии Криштиану Роналду выигрывал Евро-2016, а вот чемпионом мира пока не становился.

Теперь игроки сборной Португалии тренируются к своему первому матчу на Мундиале, который пройдет 24 ноября. Футбольная сборная Португалии будет играть против команды из Ганы.

Криштиану Роналду поделился фотографией в своем профиле в Instagram, где показан момент тренировки португальца.

"Хорошая энергия, добрые чувства, та же преданность и та же концентрация, которые мы вкладываем в каждое задание. Сосредоточься! Воля! Вера! Где бы ты ни был, Португалия, всегда!" – подписал фото Роналду.

Пользователям сети понравилось это фото. К моменту публикации этой статьи пост понравились почти 12 миллионов раз. Недавно португалец установил рекорд и собрал 500 млн подписчиков Instagram. Посмотреть фото Криштиану Роналду в Instagram можно ниже:

Сборная Португалии на групповом этапе Чемпионата мира сыграет не только с Ганой, но и Уругваем и Южной Кореей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сборная Англии нанесла серьезный удар иранской команде забив шесть голов.

Также "Комментарии" писали об известном испанском футболисте, который заявил, что он гей.

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