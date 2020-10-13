Лучший футболист мира заразился COVID-19

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Португальской федерации футбола.

По данным источника, 35-летний нападающий прошел очередное тестирование во время матчей Лиги наций, и один из результатов показал положительный результат.

Роналду чувствует себя отлично, болезнь проходит без симптомов. Из-за карантинных ограничений нападающий не сможет принять участие в ближайшем матче Лиги наций со шведами, а также пропустит встречу с киевским "Динамо" в групповом турнире Лиги чемпионов. Плюс без форварда "Ювентус" проведет несколько матчей итальянской серии А.

Как ранее сообщали "Комментарии", на прошлой неделе у Роналду ограбили квартиру.

Вор пробрался в особняк через гараж. Очевидно, кто-то из обслуживающего персонала семьи Роналду не закрыл дверь, и дом стал легкой добычей для злоумышленника. Правда, как много он успел вынести, — неизвестно. Источник из окружения футболиста рассказал лишь, что из жилища исчезли несколько личных вещей, а также футболка "Ювентуса" с автографом самого Роналду. Ее стоимость — около 180 фунтов.



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