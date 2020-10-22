kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.10.2020

BTC/USD

13076.94

ETH/USD

397.89

LTC/USD

54.18

НБУ 22.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Донецкий «Шахтёр» с ослабленным коронавирусом составом одержал сенсационную победу над мадридским «Реалом»
commentss НОВОСТИ Все новости

Донецкий «Шахтёр» с ослабленным коронавирусом составом одержал сенсационную победу над мадридским «Реалом»

Матч завершился победой украинской команды со счётом 3:2

сегодня, 00:26
Автор:

Дмитрий Симоненко

В среду, 21 октября, в первой игре группового этапа Лиги, состоявшейся в Мадриде, донецкий "Шахтёр", в ослабленном коронавирусом составе, победил "Реал".

Донецкий «Шахтёр» с ослабленным коронавирусом составом одержал сенсационную победу над мадридским «Реалом»

Матч завершился победой украинской команды со счётом 3:2! Мячи от гостей были забиты Тете и Манором Соломоном. Один мяч срезал в свои же ворота игрок хозяев.

Игроки "Шахтёра" открыли счёт первыми на 29-й минуте матча. Гол забил Тете. Не прошло и пяти минут, как счет гостей удвоил один из игроков мадридцев Варан, забив гол в свои же ворота На две минуты до окончания игры случился третий гол, опять же в ворота "Реал Мадрид". Его "автором" стал Манор Соломон. Таким образом на перерыв команды ушли со счётом 3:0.

После перерыва в составе подопечных Зинедина Зидана произошли замены, к тому же команда сменила тактику игры.

На 53-й минуте Луке Модричу удался филигранный удар из-за пределов штрафной в "девятку", а на 59-й минуте окончательный счет установил Винисиус Жуниор.

Второй тайм проходил  в атаках хозяев стадиона и контратаках "Шахтёра", причём к голу были одинаково близки и те, и другие. Украинская команда забила гол первыми, но арбитр не засчитал его из-за положения вне игры у Тете в районе центра поля.

Команда "Шахтера" добыла историческую победу на королевским "Реал Мадрид" и как минимум до окончания второго матча в группе В, где играют Интер и менхенгладбахская Боруссия, вышли на первое место.

Следующая игра состоится во вторник, 27 октября. Играть будет "Шахтер" против "Интера" в украинской столице.

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру посвятил эту победу игрокам, которые не смогли принять участие в игре из-за вспышки COVID-19 в клубе.

"Это очень хороший результат. Мы прекрасно знали, какие у нас возможности. Стратегия была решена. Мы выполнили все, что было запланировано, игроки сегодня были фантастическими. Мы были командой с первой и до последней минуты, и когда мы дисциплинированы мы находимся ближе к победе, даже против Реала. Понятно, что эта команда переполнена фантастическими игроками, но мы смогли увезти три очка из Мадрида".

"Мы функционируем как команда, не разделяя ее на части. Меня не интересует возраст игроков – меня интересует, чего мы стоим как коллектив. Сегодня мы были едины в течение всей игры. Я доволен командой и счастлив, что вся семья Шахтера празднует сегодня. Очень рады подарить победу ребятам, которые не с нами сегодня. В субботу нас ждет Ворскла. Мы не забываем сложности, которые у нас есть", — подчеркнул тренер Шахтера.

По словам Каштру первый тайм игры стал лучшим для Шахтера в этом сезоне. Он считает, что это была хорошая возможность вырасти как команда, и они продемонстрировали уверенность в будущем.

Ранее "Комментарии" писали о том, что "Шахтер" отправили на самоизоляцию: двое футболистов заразились коронавирусом.


 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ