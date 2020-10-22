Донецкий «Шахтёр» с ослабленным коронавирусом составом одержал сенсационную победу над мадридским «Реалом»

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Дмитрий Симоненко
В среду, 21
октября, в первой игре группового этапа Лиги, состоявшейся в Мадриде, донецкий "Шахтёр",
в ослабленном коронавирусом составе, победил "Реал".
Матч завершился
победой украинской команды со счётом 3:2! Мячи от гостей были забиты Тете и
Манором Соломоном. Один мяч срезал в свои же ворота игрок хозяев.
Игроки
"Шахтёра" открыли счёт первыми на 29-й минуте матча. Гол забил Тете. Не
прошло и пяти минут, как счет гостей удвоил один из игроков мадридцев Варан, забив гол в свои же ворота На
две минуты до окончания игры случился третий гол, опять же в ворота "Реал
Мадрид". Его "автором" стал Манор Соломон. Таким образом на перерыв
команды ушли со счётом 3:0.
После
перерыва в составе подопечных Зинедина Зидана произошли замены, к тому же
команда сменила тактику игры.
На 53-й
минуте Луке Модричу удался филигранный удар из-за пределов штрафной в
"девятку", а на 59-й минуте окончательный счет установил Винисиус
Жуниор.
Второй тайм
проходил в атаках хозяев стадиона и
контратаках "Шахтёра", причём к голу были одинаково близки и те, и
другие. Украинская команда забила гол первыми, но арбитр не засчитал его из-за
положения вне игры у Тете в районе центра поля.
Команда "Шахтера"
добыла историческую победу на королевским "Реал Мадрид" и как минимум
до окончания второго матча в группе В, где играют Интер и менхенгладбахская
Боруссия, вышли на первое место.
Следующая
игра состоится во вторник, 27 октября. Играть будет "Шахтер" против
"Интера" в украинской столице.
Наставник "Шахтера"
Луиш Каштру посвятил эту победу игрокам, которые не смогли принять участие в
игре из-за вспышки COVID-19 в клубе.
"Мы
функционируем как команда, не разделяя ее на части. Меня не интересует возраст
игроков – меня интересует, чего мы стоим как коллектив. Сегодня мы были едины в
течение всей игры. Я доволен командой и счастлив, что вся семья Шахтера
празднует сегодня. Очень рады подарить победу ребятам, которые не с нами
сегодня. В субботу нас ждет Ворскла. Мы не забываем сложности, которые у нас
есть", — подчеркнул тренер Шахтера.
По словам Каштру первый тайм игры стал лучшим для Шахтера в этом сезоне. Он считает, что это была хорошая возможность вырасти как команда, и они продемонстрировали уверенность в будущем.
Ранее "Комментарии" писали о том, что "Шахтер" отправили на самоизоляцию: двое футболистов заразились коронавирусом.
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