Донецкий «Шахтёр» с ослабленным коронавирусом составом одержал сенсационную победу над мадридским «Реалом»

В среду, 21 октября, в первой игре группового этапа Лиги, состоявшейся в Мадриде, донецкий "Шахтёр", в ослабленном коронавирусом составе, победил "Реал".

Матч завершился победой украинской команды со счётом 3:2! Мячи от гостей были забиты Тете и Манором Соломоном. Один мяч срезал в свои же ворота игрок хозяев.

Игроки "Шахтёра" открыли счёт первыми на 29-й минуте матча. Гол забил Тете. Не прошло и пяти минут, как счет гостей удвоил один из игроков мадридцев Варан, забив гол в свои же ворота На две минуты до окончания игры случился третий гол, опять же в ворота "Реал Мадрид". Его "автором" стал Манор Соломон. Таким образом на перерыв команды ушли со счётом 3:0.

После перерыва в составе подопечных Зинедина Зидана произошли замены, к тому же команда сменила тактику игры.

На 53-й минуте Луке Модричу удался филигранный удар из-за пределов штрафной в "девятку", а на 59-й минуте окончательный счет установил Винисиус Жуниор.

Второй тайм проходил в атаках хозяев стадиона и контратаках "Шахтёра", причём к голу были одинаково близки и те, и другие. Украинская команда забила гол первыми, но арбитр не засчитал его из-за положения вне игры у Тете в районе центра поля.

Команда "Шахтера" добыла историческую победу на королевским "Реал Мадрид" и как минимум до окончания второго матча в группе В, где играют Интер и менхенгладбахская Боруссия, вышли на первое место.

Следующая игра состоится во вторник, 27 октября. Играть будет "Шахтер" против "Интера" в украинской столице.

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру посвятил эту победу игрокам, которые не смогли принять участие в игре из-за вспышки COVID-19 в клубе.

"Это очень хороший результат. Мы прекрасно знали, какие у нас возможности. Стратегия была решена. Мы выполнили все, что было запланировано, игроки сегодня были фантастическими. Мы были командой с первой и до последней минуты, и когда мы дисциплинированы мы находимся ближе к победе, даже против Реала. Понятно, что эта команда переполнена фантастическими игроками, но мы смогли увезти три очка из Мадрида".

"Мы функционируем как команда, не разделяя ее на части. Меня не интересует возраст игроков – меня интересует, чего мы стоим как коллектив. Сегодня мы были едины в течение всей игры. Я доволен командой и счастлив, что вся семья Шахтера празднует сегодня. Очень рады подарить победу ребятам, которые не с нами сегодня. В субботу нас ждет Ворскла. Мы не забываем сложности, которые у нас есть", — подчеркнул тренер Шахтера.



По словам Каштру первый тайм игры стал лучшим для Шахтера в этом сезоне. Он считает, что это была хорошая возможность вырасти как команда, и они продемонстрировали уверенность в будущем.



Ранее "Комментарии" писали о том, что "Шахтер" отправили на самоизоляцию: двое футболистов заразились коронавирусом.







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