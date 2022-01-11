В первом туре Кубка африканских наций произошла сенсация

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Олег Терещенко
Во вторник, 11 января, состоялся матч первого тура
группового турнира (Группа Е) Кубка африканских наций действующий чемпион,
сборная Алжира, не смог победить команду Сьерра-Леоне, которая в третий раз
участвует в финальной части турнира.
Алжир - Сьерра-Леоне - фото из TWITTER.COM/CAF_ONLINE
По сообщению newsru.co.il, как и предполагалось, матч начался массированными атаками
алжирцев. Действующий чемпион полностью доминировал на поле. Но, надежно играл
вратарь Сьерра- Леона Мохаммед Нбали Камара (команда "Ист Энд Лайонс",
Фритаун), которому, в стиле Мануэля Нойера, несколько раз пришлось страховать
своих защитников за пределами штрафной.
В свою очередь, "звезды Леоне" (прозвище
сборной Сьерра-Леоне) не стеснялись просто выносить мяч, временами они
отбивались с трудом, но выстояли. Первый перспективный момент они создали на
22-й минуте. Джон Камара (он играл в чемпионатах Ливана, Греции, Латвии и Казахстана)
("Кешля", Баку) опасно навесил со штрафного, но до точного удара дело не дошло.
Ключевые моменты игры произошли во втором тайме. Вначале,
на 52-й минуте Фегули вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря. А 66-й
минуте Софьян Бендебка не смог реализовать стопроцентный голевой момент. Игрок
с 8 метров не попал в пустые ворота.
Алжир: Мболи, Аталь, Манди, Бедран (Бенламри, 46),
Бенсебаини, Марез, Белькебла (Бенрахма, 83), Белаили, Браими (Бендебка, 65),
Слимани (Бунеджа, 65), Фегули (Булая, 64)
Сьерра-Леоне: Мохаммед Ноали Камара, Какэй, Колкер,
Бангура, Райт, Куи, Джон Камара, Бунду, Кеи Камара, Турай (Кайкай, 84) – Ахаджи
Камара (Фофана, 76)
Камерун – Буркина-Фасо 2:1
Эфиопия – Кабо-Верде 0:1
Сенегал – Зимбабве 1:0
Гвинея – Малави 1:0
Марокко – Гана 1:0
Коморы – Габон 0:1
Как сообщали ранее "Комментарии", УЕФА включила молодого футболиста "Шахтера" в список ТОП-игроков европейского
масштаба.
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