В первом туре Кубка африканских наций произошла сенсация

Во вторник, 11 января, состоялся матч первого тура группового турнира (Группа Е) Кубка африканских наций действующий чемпион, сборная Алжира, не смог победить команду Сьерра-Леоне, которая в третий раз участвует в финальной части турнира.

Алжир - Сьерра-Леоне - фото из TWITTER.COM/CAF_ONLINE

По сообщению newsru.co.il, как и предполагалось, матч начался массированными атаками алжирцев. Действующий чемпион полностью доминировал на поле. Но, надежно играл вратарь Сьерра- Леона Мохаммед Нбали Камара (команда "Ист Энд Лайонс", Фритаун), которому, в стиле Мануэля Нойера, несколько раз пришлось страховать своих защитников за пределами штрафной.

В свою очередь, "звезды Леоне" (прозвище сборной Сьерра-Леоне) не стеснялись просто выносить мяч, временами они отбивались с трудом, но выстояли. Первый перспективный момент они создали на 22-й минуте. Джон Камара (он играл в чемпионатах Ливана, Греции, Латвии и Казахстана) ("Кешля", Баку) опасно навесил со штрафного, но до точного удара дело не дошло.

Ключевые моменты игры произошли во втором тайме. Вначале, на 52-й минуте Фегули вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря. А 66-й минуте Софьян Бендебка не смог реализовать стопроцентный голевой момент. Игрок с 8 метров не попал в пустые ворота.

Алжир: Мболи, Аталь, Манди, Бедран (Бенламри, 46), Бенсебаини, Марез, Белькебла (Бенрахма, 83), Белаили, Браими (Бендебка, 65), Слимани (Бунеджа, 65), Фегули (Булая, 64)

Сьерра-Леоне: Мохаммед Ноали Камара, Какэй, Колкер, Бангура, Райт, Куи, Джон Камара, Бунду, Кеи Камара, Турай (Кайкай, 84) – Ахаджи Камара (Фофана, 76)

Результаты остальных поединков первого тура:

Камерун – Буркина-Фасо 2:1

Эфиопия – Кабо-Верде 0:1

Сенегал – Зимбабве 1:0

Гвинея – Малави 1:0

Марокко – Гана 1:0

Коморы – Габон 0:1

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