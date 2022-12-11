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В Париже футбольные фанаты устроили массовые стычки перед полуфиналом (ВИДЕО)

Французская полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях в Париже

сегодня, 11:25
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Автор:

Лиля Воробьева

В столице Франции после победы на Чемпионате мир фанаты Марокко и Франции столкнулись с полицией. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщает Reuters .

В Париже футбольные фанаты устроили массовые стычки перед полуфиналом (ВИДЕО)

Фанаты устроили стычки в Париже (фото из открытых источников)

Полиция Франции на Елисейских полях в Париже применила слезоточивый газ, когда футбольные фанаты начали праздновать победу Франции и Марокко на Чемпионате мира, отправляя их в полуфинал турнира.

Тысячи футбольных фантов заполонили знаменитую парижскую авеню сразу после матча между Марокко и Португалией. Они скандировали, размахивали флагами, сигналили при  большом количестве полиции. Больше болельщиков присоединились к ним после победы Франции над Англией.

На опубликованных кадрах видно, что они громят магазины, устраивают потасовки со стражами порядка. На авеню де Фридланд близ Елисейских полей, можно было увидеть единичные потасовки.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о начале конца Роналду . У одного из лучших футболистов современности Криштиану Роналду все больше нарастают проблемы. Сначала кризис у Манчестер Юнайтед, а теперь еще и в сборной Португалии. Ситуация португальца с каждым днем ​​становится все труднее, и это также сказывается на других аспектах его карьеры. Снижение формы и проблемы с имиджем заметили и разработчики EA Sports, впервые за 13 лет снизившие его общий рейтинг в ФИФА за сезон. В течение футбольного сезона разработчики FIFA 23 обновляют рейтинг игроков в зависимости от их игровой формы. На этот раз смена затронула Криштиану Роналду. Португальский футболист в последнем обновленном от 6 декабря получил общий рейтинг 89, тогда как раньше он был 90. Это впервые с момента выхода FIFA 09, то есть за 13 лет рейтинг Роналду снизили в течение сезона.




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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/morocco-france-fans-clash-with-police-paris-after-world-cup-win-2022-12-10/
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