В Париже футбольные фанаты устроили массовые стычки перед полуфиналом (ВИДЕО)

В столице Франции после победы на Чемпионате мир фанаты Марокко и Франции столкнулись с полицией. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщает Reuters .

Фанаты устроили стычки в Париже (фото из открытых источников)

Полиция Франции на Елисейских полях в Париже применила слезоточивый газ, когда футбольные фанаты начали праздновать победу Франции и Марокко на Чемпионате мира, отправляя их в полуфинал турнира.

Тысячи футбольных фантов заполонили знаменитую парижскую авеню сразу после матча между Марокко и Португалией. Они скандировали, размахивали флагами, сигналили при большом количестве полиции. Больше болельщиков присоединились к ним после победы Франции над Англией.