logo
Русский Українська

BTC/USD

46761.50

ETH/USD

3090.95

LTC/USD

169.53

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол В Лиге Чемпионов Украину будут представлять два клуба
commentss НОВОСТИ Все новости

В Лиге Чемпионов Украину будут представлять два клуба

Донецкий "Шахтер" пробился в групповой турнир Лиги Чемпионов. В ответной игре "Шахтер" в дополнительном экстра-тайме сыграл вничью 2:2 с французским "Монако"

сегодня, 10:50
Автор:

Кравцев Сергей

Донецкий "Шахтер" в тяжелейшей игре против французского "Монако" пробился в групповой турнир Лиги Чемпионов. На стадионе "Металлист" в Харькове в ответном матче "Шахтер" в дополнительном овертайме выжал ничью 2:2. Этого дончанам оказалось достаточно, ведь на выезде "Шахтер" одержал минимальную победу 0:1. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Sport.ua".

В Лиге Чемпионов Украину будут представлять два клуба

Донецкий Шахтер Фото: TWITTER Шахтера

С первых минут игры было видно, что французы приехали в Харьков исключительно за победой. Напор в первом тайме был огромнейший. В итоге результата долго ждать не пришлось. Уже на 18 минуте "Монако" повел в счете. А под занавес первого тайма на 39 минуте счет на табло и вовсе стал 2:0. Более того, ближе к свистку арбитра, который оповестил о перерыве, "Монако" был близок к тому, чтобы сделать счет на табло 3:0 и закрыть вопрос в этой игре.

Во втором тайме "Шахтер" выглядел обозлившем и уже старался не делать такие ошибки в обороне, как в первом тайме. Так горняки на 74 минуте сумели сократить разрыв, сделав счет на табло 1:2. Две команды так и не сумели в основное время решить, кто же проходит в групповой этап ЛЧ. В итоге все разрешилось в овертайме. На 115-й минуте дончане сравняли счет в игре и по сумме двух матчей прошли в групповой этап самого престижного клубного европейского турнира. Так осенью в групповом этапе Лиги Чемпионов Украину будут представлять два клуба киевского "Динамо" и донецкий "Шахтер". 

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал, от кого ждет предложений по тренерской работе.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.ua/news/551251-tri-varianta-zhrebiya-ligi-chempionov-dlya-dinamo-i-shahtera
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ