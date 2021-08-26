В Лиге Чемпионов Украину будут представлять два клуба

Донецкий "Шахтер" в тяжелейшей игре против французского "Монако" пробился в групповой турнир Лиги Чемпионов. На стадионе "Металлист" в Харькове в ответном матче "Шахтер" в дополнительном овертайме выжал ничью 2:2. Этого дончанам оказалось достаточно, ведь на выезде "Шахтер" одержал минимальную победу 0:1. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Sport.ua".

Донецкий Шахтер Фото: TWITTER Шахтера

С первых минут игры было видно, что французы приехали в Харьков исключительно за победой. Напор в первом тайме был огромнейший. В итоге результата долго ждать не пришлось. Уже на 18 минуте "Монако" повел в счете. А под занавес первого тайма на 39 минуте счет на табло и вовсе стал 2:0. Более того, ближе к свистку арбитра, который оповестил о перерыве, "Монако" был близок к тому, чтобы сделать счет на табло 3:0 и закрыть вопрос в этой игре.

Во втором тайме "Шахтер" выглядел обозлившем и уже старался не делать такие ошибки в обороне, как в первом тайме. Так горняки на 74 минуте сумели сократить разрыв, сделав счет на табло 1:2. Две команды так и не сумели в основное время решить, кто же проходит в групповой этап ЛЧ. В итоге все разрешилось в овертайме. На 115-й минуте дончане сравняли счет в игре и по сумме двух матчей прошли в групповой этап самого престижного клубного европейского турнира. Так осенью в групповом этапе Лиги Чемпионов Украину будут представлять два клуба киевского "Динамо" и донецкий "Шахтер".

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