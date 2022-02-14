В Лиге чемпионов состоится бой между португальским и английским грандом

Во вторник, 15 февраля, в Лиссабоне на стадионе "Жозе Альваладе" состоится первый матч Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют местный "Спортинг" и английский "Манчестер Сити". Как сообщает Спорт юа, поединок состоится в 22:00 по киевскому времени.

"Спортинг" - "Манчестер Сити" - фото из открытых источников

"Спортинг"

Один из титулованных португальских клубов в этом сезоне рискуют потерять свой статус чемпиона страны. Когда лисабонцы с боями выходили из группы, в которой числились также несокрушимый амстердамский "Аякс" и дортмундская "Боруссия", то надеялись на более удачный жребий, чем тот, который состоялся для них в итоге. С большой долей вероятности, на одну португальскую команду станет меньше, однако все далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Подопечные Аморима продолжают идти в составе лидерской группы в национальном первенстве, но на прошлых выходных не сумели на выезде обыграть "Порту" (2:2).

"Манчестер Сити"

Говорить лишний раз о том, что из всех возможностей футбольного сезона коллектив Хосепа Гвардиолы в его нынешнем статусе интересует только лишь победа в Лиге чемпионов УЕФА, лишний раз не стоит. "МС" имеет все шансы досрочно стать чемпионом Премьер-лиги.

Стоит отметить, что в последний раз "Сити" проигрывал еще в последний день октября 2021 года, а "Кристал Пэлас" стал редким коллективом, у которого нашлось, что противопоставить грозному оппоненту. С тех пор прошло уже 17 матчей на внутренней арене, а поражений команда Гвардиолы больше не знала. Разве что в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против РБ "Лейпциг" она позволила себе немного взять паузу (1:2), но к тому моменту картина в группе с "ПСЖ" и "Брюгге" была очевидна и без сторонней помощи.

Ориентировочные составы

"Спортинг": Адан – Рейс, Нету, Феддаль, Инасиу, Эсгайю – Браганса, Табата – Сантуш, Паулинью, Сарабия.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Зинченко, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, де Брюйне – Стерлинг, Фоден, Родри.

Информационный портал "Комментарии" уже сообщали, что матч 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов с участием "Динамо" могут перенести.

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