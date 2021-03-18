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В Киеве запретили посещать футбольные матчи

При этом 18 марта в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики

сегодня, 00:20
Автор:

Ольга Чародий

В Киеве до стабилизации эпидемической ситуации запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные.

В Киеве запретили посещать футбольные матчи

Футбол (фото из открытых источников)

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

"В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, Артем Милевский завершит карьеру по окончании текущего сезона. Кстати, косвенно эту информацию подтвердил сам Милевский после разгрома от "Динамо".  "Наверное, на "Олимпийском" больше не сыграю", — сказал он. Если верить слухам, то последним матчем в карьере Мили станет домашний поединок против "Ворсклы" в 26-м туре чемпионата Украины. Милевский является воспитанником киевского "Динамо", за которое он выступал до 2013 года. Затем Артем успел поиграть за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", белорусское "Динамо-Брест" и венгерскую "Кишварду".

Ранее международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свой рейтинг лучших футболистов мира за последние десять лет.




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