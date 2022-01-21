В чемпионате Беларуси по футболу назревает кризис: причины и следствие

Все лидеры белорусского футбола лишились своих основных игроков. Как сообщает charter97.org, те предпочитают выступления в более стабильных странах.

Чемпионат Беларуси - фото из открытых источников

Дело в том, что клубы уже не могут платить игрокам на прежнем уровне, и чемпионат деградирует, даже не стартовав. Многие команды вынуждены были снизить зарплату игрокам. Ни один белорусский клуб не попал на заграничное собрание: они вынуждены готовиться к сезону в самых благоприятных условиях. Неудивительно, что при таких обстоятельствах география мест, куда поехали играть с чемпионата Беларуси, значительно расширилась.

Следует отметить, что нынешний чемпион "Шахтер" (Солигорск) вместо Турции проводит собрание в Минске. Если раньше солигорцы могли бесконтрольно тратить сотни тысяч долларов, сейчас затягивает пояс. Клуб оставили легионеры – Дарбо, Секе, Иванович, Вукманич, Антич и белорусы, не согласившиеся на снижение зарплаты: Кендыш, Гутор и Стасевич. На смену им приглашают игроков с более низкими запросами, как братьев Кобышевых, ранее игравших в первой лиге за могилевский клуб "Днепр".

Еще более печальная ситуация в борисовском "БАТЭ". Клуб оставили практически все стилевые игроки: голкипер Чичкан, защитник Волков, полузащитник Карасев перебрались в Россию, игрок сборной Беларуси Яблонский выбирает между Казахстаном и Польшей, Лазарчик – в Чехии, а 33-летний Павел Нехайчик объявил о завершении игрового карьера. Форвард Дмитрий Юсов будет выступать в одесском "Черноморце", еще один нападающий Николай Сигневич будет выступать в Греции.

Минское "Динамо" – под надежной опекой милиции. В прошлом году Лукашенко на открытии нового стадиона клуба обратился к легионеру команды Жану По: мол, только не беги из Беларуси, диктатуры у нас нет. Игрок уехал в отпуск и в Беларусь уже не вернулся, предпочтя контракт с предпоследней командой Египта. Так же поступил один из лидеров клуба и сборной Владислав Климович, выехавший в Венгрию. Украинец Бацула, тоже один из лидеров команды, вернулся на родину. А хавбек Селява подписал контракт с "Ростовом".

Так, футболисты с чемпионата Беларуси уехали уже в 12 стран. Самые популярные варианты – Россия, Украина и Израиль. Но есть и другие. Защитник "Движения" Артем Рахманов будет выступать за "Астану" из Казахстана и готовится к сезону в Турции. Украинец с белорусским видом на жительство Александр Нойок живет и выступает на Кипре, бывший игрок ФК "Минск" Майкл Лопес уехал играть в Финляндию, есть теперь белорусы в Чехии и Венгрии, а самый удивительный вариант продолжения карьеры выбрал форвард "Крумкачів" Иван Верь уехавший выступать на Мальдивы и подписавший контракт с клубом "Юнайтед Виктори".

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