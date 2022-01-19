Реакция фанатов "Дженоа" на увольнение Шевченко

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Олег Терещенко
Один из аутсайдеров итальянской серии А "Дженоа" стал главным ньюсмейкером в футболе. После 2-месячной работы украинского тренера Андрея Шевченко, боссы клуба решили уволить его тренерский штаб. Как сообщает prsport.net, с этим решением согласились не все болельщики клуба, большинство из которых начали критиковать руководство клуба за то, что не дали Шевченко "построить команду".
Фанаты "Дженоа" - фото из открытых источников
Некоторые фанаты согласны с тем, что команда слабо выступала под наставничеством украинца, другие болельщики уверены, что увольнение Шевченко было поспешным решением, ссылаясь на непростой календарь "Дженоа" и сложную ситуацию команды с кадрами.
Да еще после ухода тренерского штаба Андрея Шевченко "Фиорентина" нанесла разгромное поражение "Дженоа" в рамках 22 тура чемпионата Италии. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу "фиалок". Многие фанаты еще раз убедились, что руководство клуба подошло к этому решению безответственно.
Многие фанаты команды также присоединились к негативным комментариям:
Некоторые болельщики других команд итальянского чемпионата призывают извиниться перед Андреем Николаевичем за расторжение контракта:
Некоторые фанаты сохраняют оптимизм, уверяя, что у Андрея Шевченко будет камбек у "Дженоа":
Один болельщик отметил сомнительное решение украинского специалиста поменять национальную сборную Украины на аутсайдера Серии А "Дженоа":
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