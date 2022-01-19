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Реакция фанатов "Дженоа" на увольнение Шевченко

В последнее время "Дженоа" стал главным ньюсмейкером по футболу.

сегодня, 22:20
Автор:

Олег Терещенко
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Один из аутсайдеров итальянской серии А "Дженоа" стал главным ньюсмейкером в футболе. После 2-месячной работы украинского тренера Андрея Шевченко, боссы клуба решили уволить его тренерский штаб. Как сообщает prsport.net, с этим решением согласились не все болельщики клуба, большинство из которых начали критиковать руководство клуба за то, что не дали Шевченко "построить команду".

Реакция фанатов "Дженоа" на увольнение Шевченко

Фанаты "Дженоа" - фото из открытых источников

Некоторые фанаты согласны с тем, что команда слабо выступала под наставничеством украинца, другие болельщики уверены, что увольнение Шевченко было поспешным решением, ссылаясь на непростой календарь "Дженоа" и сложную ситуацию команды с кадрами.

Да еще после ухода тренерского штаба Андрея Шевченко "Фиорентина" нанесла разгромное поражение "Дженоа" в рамках 22 тура чемпионата Италии. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу "фиалок". Многие фанаты еще раз убедились, что руководство клуба подошло к этому решению безответственно.

Один из болельщиков написал следующее: "Неужели проблема была в тренере? Может, нужно поменять голкипера, а не тренерский штаб…? А теперь клуб хочет продолжить сезон с наставником, который ничего не знает о Серии А!".

Многие фанаты команды также присоединились к негативным комментариям:

"Вот что может произойти, если сменить тренерский штаб перед игрой".

Некоторые болельщики других команд итальянского чемпионата призывают извиниться перед Андреем Николаевичем за расторжение контракта:

"Как болельщик "Интера" призываю: извинитесь перед Шевой!".

Некоторые фанаты сохраняют оптимизм, уверяя, что у Андрея Шевченко будет камбек у "Дженоа":

"Уверен в том, что он вернется на тренерский мостик, возможно, это произойдет к концу сезона, когда Шевченко будет и время, и необходимые ресурсы, чтобы построить новую хорошую команду".

Один болельщик отметил сомнительное решение украинского специалиста поменять национальную сборную Украины на аутсайдера Серии А "Дженоа":

"Больно смотреть, когда легендарный Шева покинул украинскую сборную и начал сотрудничать с "Дженоа". Бессмысленное решение для такого специалиста".

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что скончался известный норвежский тренер.



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Источник: https://prsport.net/football/fanaty-dzhenoa-krayne-boleznenno-otreagirovali-na-razgromnoe-porazhenie-ot-fiorentiny.html
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