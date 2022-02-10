В Бергамо состоялась кубковая "перестрелка" с участием лидера сборной Украины по футболу

В четверг, 10 февраля, на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо состоялся поединок 1/4 финала Кубка Италии, в котором "Аталанта" проиграла "Фиорентине" — 2:3.

"Аталанта" - "Фиорентина" - фото из открытых источников

Уже на 9-й минуте игры гости повели в счете, отличился новичок "фиалок" польский футболист Кшиштоф Пентек. Хозяева еще в первом тайме сумели восстановить статус-кво, счет на 30-й минуте сравнял Дзаппакоста.

Во втором тайме, на 59-й минуте Жерими Бога вывел "Аталанту" вперед. Но гости ответили голом все того же Пентека. Таким образом нападающий "Фиорентины" оформил дубль.

За десять минут до конца игры, "Аталанта" получила возможность играть в большинстве – свою вторую желтую карточку заработал защитник клуба из Флоренции Лукас Мартинес Куарта. Тем не менее, победу праздновали "фиалки", уже в компенсированное арбитром время путевку в полуфинал для своей команды принес Миленкович

Что касается украинского лидера сборной Украины Руслана Малиновского, то он провел на поле всего 74 минуты и был заменен.

Соперник "Фиорентины" по полуфиналу определится по итогам противостояния "Ювентуса" и "Сассуоло", которые свой матч начнут в 22:00 по киевскому времени. В другой паре за выход в финал сразятся "Милан" и "Интер".

Кубок Италии, 1/4 финала

"Аталанта" — "Фиорентина" 2:3

Голы: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 — Пентек, 9, 71, Миленкович, 90+4

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Демирал, Паломино (Купмейнерс, 37), Хатебор, де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский (Муриэль, 74), Бога, Пашалич (Пессина, 74)

"Фиорентина": Террасиано, Одриосола, Куарта, Игор, Бираги, Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 59), Мале (Миленкович 81), Гонсалес (Соттил, 60), Сапунара (Иконе, 75), Пентек

Удален: Куарта, 79

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что каталонский клуб продолжает охоту за норвежским снайпером "шмелей".





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