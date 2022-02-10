Каталонский клуб продолжает охоту за норвежским снайпером "шмелей"

Руководство каталонской "Барселоны" продолжает охоту за молодым снайперо дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом. Как передает Фандэй, "блаугранас" без труда могут расстаться с тройкой своей атаки: Мемфис Депай, Люк Де Йонг и Мартин Брейтуэйт.

ФК "Барселона" - фото из открытых источников

Дело все в том, что сделка со стриминговым сервисом Spotify поправила финансовое состояние клуба, но не настолько, чтобы подписать контракт с Эрлингом Холандом, который собирается покинуть "Боруссию" ближайшим летом.

В идеале "Барса" собирается собрать в атакующей линии очередное звездное трио. По задумке главного тренера команды Хави, компанию Ансу Фати и купленному у Манчестер Сити Феррану Торресу должен составить именно Холанд. Для этого руководство каталонского клуба готово пожертвовать Мемфисом Депаем, Люком Де Йонгом и Мартином Брейтуэйтом.

Все выше указанные игроки имеют некоторые проблемы, связанные с клубом. Так, к примеру, Депай не вписывается в тактическую модель Хави. Срок действия его контракта истекает через год, а потому "Барселона" постарается продать голландца ближайшим летом, чтобы хоть что-то заработать на его трансфере.

Де Йонг и Брейтуэйт устраивают Хави своей самоотдачей и работой на тренировках, но тренер хочет видеть на острие атаки своей команды более мастеровитых игроков. К слову, аренда игрока Севильи рассчитана до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше чемпионата Испании Депай, Де Йонг и Брейтуэйт забили 13 голов на троих.

Напомним, ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что стал известен главный кандидат на пост тренера "Манчестер Юнайтед".

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