В 1/8 финала Кубка африканских наций проходят интересные матчи

Во вторник, 25 января, в очередном матче 1/8 финала Кубка африканских наций-2021 по футболу сборная Сенегала встречалась с Кабо-Верде.

КАН-2022 - фото из открытых источников

Как сообщает champion.com, уже на 21-й минуте матча, номинальные гости матча остались в меньшинстве — Андраде получил красную карточку. А на 57-й минуте сборная Кабо-Верде осталась в девяти — были изъяты их голкипер Озинья. Через несколько минут сенегальцы, воспользовавшись большинством, воплотили преимущество в забитый гол Мане. А в компенсированные минуты матча Дьенг удвоил преимущество сенегальцев в счете.

Сенегал – Кабо-Верде 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 63 Мане, 2:0 — 90 2 Деенг

Кроме того, во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка африканских наций-2021 по футболу сборная Камеруна обыграла Коморские Острова.

Следует отметить, что на КАН продолжаются очень интересные и странные вещи. В отчетном матче сборная Коморских Островов играла без номинального голкипера – два отправились на самоизоляцию и один травмировался. То же место в воротах во встрече занял защитник Аяччо Шакер Аладюр. А на 7-й минуте матча Коморские Острова ожидала еще одна неудача — после просмотра VAR полузащитник Наджим Абду получил красную карточку за грубое нарушение правил.

Несмотря на такие проблемы, игроки Коморских Островов самоотверженно противостояли камерунцам. На 29-й минуте Карлу Экамби удалось открыть счет. На 54-й минуте голкипер Коморских Островов дважды подряд совершил невероятные сейвы. А в следующей атаке уже голкипер камерунцев выручил свою команду. На 70-й минуте Венсан Абубакар удвоил счет, уверенно реализовав выход один на один с голкипером. Через восемь минут голкипер Камерун парировал сильнейший удар Эль Фарду Бена. А в 81-й минуте ударом с 30 метров со штрафного в девятку ворот Юссуф М'Шангама заставил капитулировать голкипера Камеруна.

К сожалению, перед началом игры произошла ужасная давка, перед входом в стадион. Около сорока человек получили травмы и 8 – погибли.

Камерун – Коморские Острова 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 29 Экамби, 2:0 – 70 Абубакар, 2:1 – 81 М'Шангама

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кубке африканских наций определяются участники 1/4 финала.

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