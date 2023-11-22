Уровень украинского футбола такой, как был в 90-е годы, – Игорь Суркис

Сегодня президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису исполняется 65 лет. По этому поводу, а также ситуации в клубе и украинском футболе в целом он дал интервью пресс-службе клуба.



Суркис на тренировке "Динамо". Фото прес-служба клуба

Президент Динамо ответил, каким он видит развитие украинского футбола. Также Суркис вспомнил годы процветания футбола в Украине.



Будем надеяться, что эта война закончится 100% нашей победой, а тогда будем развивать футбол. Главное, что мы его не потеряли. Уровень такой, как был в 90-е годы, все это мы уже проходили. Надеюсь, футбол в нашей стране будет и дальше развиваться и вернется хотя бы к тому уровню, который был 5-8 лет назад.

Надеюсь, каждый президент клуба, который вкладывает свои средства, должен понимать, что нужно делать, чтобы футбол развивался, ведь от телевидения мы получаем 0, от рекламы – 0. Когда-то, чтобы выйти в полуфинал Кубка УЕФА, мы должны были победить харьковский "Металлист". Это был футбол! Неважно, кто победил, важно, что мы развивали наш футбол, что на стадионах были болельщики. Мы уже четыре года не видим фанатов. Тоска на трибунах! Я понимаю, что вернуть болельщиков на стадион можно только после нашей победы, – отметил Игорь Суркис.

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Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024, в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".

