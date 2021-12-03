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Умер последний чемпион мира по футболу: он был самым молодым игроком в составе сборной Германии

Хорсту Эккелю было 89 лет

сегодня, 19:10
Автор:

Олег Терещенко
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В пятницу, 3 декабря, умер последний чемпион мира 1954 года (Берн, Швейцария) футболист сборной ФРГ Хорст Эккель. По сообщению официального сайта Немецкого футбольного союза, полузащитник был частью той легендарной команды, которая на мундиале сотворила сенсацию под названием "Бернское чудо". В финале футболисты ФРГ, проигрывая 0:2, обыграли мощную сборную Венгрии со счетом 3:2. При том, что в своей группе немцы проиграли венграм во главе с Ференцам Пушкашем 3:8.

Умер последний чемпион мира по футболу: он был самым молодым игроком в составе сборной Германии

Хорст Эккель - фото из открытых источников


В финальном поединке Эккель был самым молодым игроком сборной, который сумел выключить с игры мощного плеймейкера соперников Нандора Хидегкути. Также, Хорст, помимо Фрица Вальтера, отыграл все шесть игр на ЧМ-1954 года. Всего за "бундестим" Эккель сыграл 32 матча.

На клубном поприще, Хорст также добился больших успехов. Выступая за "Кайзерслаутерн" он дважды выигрывал чемпионат Германии (1951 и 1953 гг.). В 1954 и 1955 гг. выигрывал серебряные медали национального турнира. Всего за "красных дьяволов" (так еще называют "Кайзерслаутерн") Эккель сыграл 213 матчей и забил 64 гола.

После окончания карьеры Экель работал волонтером во многих социальных сферах. Он поддерживал Фонд Фрица Вальтера и, в частности, Фонд Зеппа Хербергера Немецкой футбольной ассоциации, который представлял на протяжении 20 лет. В октябре 2017 года Экель вместе со своей дочерью Дагмар основал Фонд Хорста Эккеля . Фонд поддерживает образовательные проекты, связанные со спортом, и спортивные предложения для пожилых людей.

Также, Хорст Эккель был награжден Серебряным лавровым листом Федеративной Республики Германия в 1954 году и Федеральным крестом за заслуги в 2004 году. В 2007 году получил почетный знак от Немецкого футбольного союза, а руководство "Кайзерслаутерна" назвало его почетным капитаном. 

Незадолго до смерти Эккель был занесен в Зал славы немецкого футбола.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, сколько из госбюджета-2022 будет выделено на развитие спорта в Украине.


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Источник: https://www.dfb.de/news/detail/dfb-trauert-um-weltmeister-horst-eckel-235290/
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