Украинское "Класико": где смотреть матч "Динамо" против "Шахтера"

Уже в эту пятницу 3 ноября состоится главный матч первой половины сезона в Украинской Премьер-лиге. Киевское "Динамо" дома сыграет против донецкого "Шахтера". "Комментарии" разобрались, где можно будет посмотреть это историческое противостояние.



Матч Динамо против Шахтера. Фото с открытых источников

Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер"

Украинское "Класико" можно будет посмотреть в пятницу 3 ноября в 17:00 на телеканале 2 2. Также есть варианты с просмотром поединка в YouTube. Матч "бело-синих" против "горняков" будут транслировать ютуб-каналы "Динамо" и Football Hub.



Перед матчем

Перед матчем с Шахтером киевляне располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице УПЛ. Они удачно стартовали, однако в последних пяти матчах чемпионата у них два поражения, одна ничья и две победы. Также болельщиков "Динамо" сокрушает тот факт, что команда в последний раз побеждала месяц назад. Нельзя не упомянуть и вылет бело-синих из Кубка Украины от киевской Оболони.



У донецкого "Шахтера" все более или менее стабильно, а главное, что в хорошем смысле. Хотя горняки и находятся только на третьем месте по потерянным очкам они лидеры. В последних пяти матчах донецкий клуб трижды победил, однажды сыграл вничью и однажды проиграл. Также недавно "Шахтер" вышел в полуфинал Кубка Украины, одолев "Викторию".



За последние 20 матчей между "Динамо" и "Шахтером" преимущество за последними. "Горняки" побеждали 9 раз, киевляне — 7 и еще четыре матча закончились ничьей. Последний матч между командами состоялся в апреле и завершился вничью 1:1.



Читайте также, что 30 октября начался четвертьфинал Кубка Украины-2023/2024. В первом матче 1/4 "Виктория" из Сум принимала дома донецкий "Шахтер" . Горняки одержали уверенную победу.

