Украинский футболист рассказал как его семья убегала от войны

Футболист, представляющий сборную Украины и выступающий за "Днепр-1" Артем Довбик рассказал о своих эмоциях от войны, продолжающейся на украинской территории, журналистам Футбол NEWS.

Артем Довбик (фото из открытых источников)

"Не знаю, как-то разрывается все внутри. Смотришь на эту ситуацию, которая была в Буче, и слезы льются просто так. В первую очередь, потому, что ты не можешь ничего сделать. От тебя ничего не зависит",- говорит украинская звезда футбола.

Артем Довбик отметил, что только началось вторжение, его жена уехала из Днепра в Черкассы, потому что там было время спокойнее. Когда и там стало нестабильно, приняли решение, что родным футболиста нужно покинуть страну и искать убежища за границей. Сама поездка была нелегкой. Семья Довбика проехала 350 километров за два дня, когда они выезжали в Винницу, там начали бомбить аэропорт.

Украинский форвард благодарен нашим военнослужащим, героически ставшим в защиту родной страны.

"Вооруженные силы Украины – это главная команда нашей страны на сегодня. Судьба всех украинцев сейчас в их руках и ногах. Глядя на то, как они одолевают врага, а в некоторых направлениях проводят контратаки, у меня появляется вера и гордость. Хочется пожелать им сил и чтобы быстрее все закончилось. Они в сердцах каждого украинца, они герои", — подытожил футболист.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие клубы интересуются украинским открытием на Евро-2020 Артемом Довбиком . Нападающий "Днепра-1" и украинской сборной, выведший национальную команду в 1/4 Евро-2020, Артем Довбик попал в сферу интересов турецкого "Трабзонспора".

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