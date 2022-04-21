Украинский футболист не смог сдержать слез, обращаясь к ВСУ (ВИДЕО)

Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев не смог сдержать слез во время своего обращения к украинским военным. Спортсмен, родившийся в Херсоне, расчувствовался на пресс-конференции после благотворительного матча в Румынии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение Министерства молодежи и спорта Украины.

На пресс-конференции после благотворительного матча в Румынии против местного "ЧФР Клуж" игроку сборной Украины Александру Караваеву предложили обратиться к оставшимся на родине украинцам и тем, кто защищает страну от российских оккупантов. Но спортсмен не смог сдержать слез, обращаясь к ВСУ.

"Большое спасибо, низкий поклон. Потому что они защищают нашу землю...", – начал Караваев, но из-за слез не договорил. Модератор решил завершить пресс конференцию.

В сообщении говорится, что 29-летний футболист родился в Херсоне. За национальную сборную Украины сыграл 40 матчей, вероятно, поэтому спортсмен расчувствовался и не смог удержать слез.

К слову, благотворительный матч, в котором принимал участие украинский футболист в рамках турне "Матч за мир! Остановим войну!" прошел в городе Клуж-Напока и завершился со счётом 0:0. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинский футболист рассказал, как его семья убегала от войны . Артем Довбик отметил, что после вторжения, его жена уехала из Днепра в Черкассы, потому что там было спокойнее. Но когда и там стало нестабильно, приняли решение, что родным футболиста нужно покинуть страну и искать убежища за границей. Сама поездка была нелегкой Семья Довбика проехала 350 километров за два дня, когда они выезжали в Винницу, там начали бомбить аэропорт.

Александр Караваев (фото из открытых источников)

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