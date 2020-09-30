kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.10.2020

BTC/USD

10882.56

ETH/USD

367.60

LTC/USD

47.75

НБУ 01.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Украинский футбольный тренер будет работать на Кипре
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский футбольный тренер будет работать на Кипре

Новым клубом Михайленко станет кипрский "Пафос"

30 сентября 2020, 22:17
Автор:

Владимир Лавский

Украинский тренер Дмитрий Михайленко стал наставником кипрского футбольного клуба "Пафос". Об этом сообщает "Трибуна". 

Украинский футбольный тренер будет работать на Кипре

Михайленко остался без работы на прошлой неделе после увольнения из СК "Днепр-1". 47-летний наставник ушел в отставку после неудачного старта сезона в украинской премьер-лиге. 

На данный момент в чемпионате Кипра "Пафос" занимает предпоследнее место. Помимо Михайленко, в клубе на данный момент играют еще два украинца, вратарь Артур Рудько и полузащитник Орест Кузик. 

Как ранее сообщали "Комментарии", три клуба УПЛ вылетели в 1/16 финала Кубка Украины. 

Полтавская "Ворскла" на своем поле принимали аутсайдера украинской премьер-лиги футбольный клуб "Львов". Зрители на протяжении длительного времени не видели забитых мячей, пока в концовке встречи дубль оформил нападающий хозяев Вячеслав Кулач. Игра так и завершилась — 2:0.

В Чернигове едва не случилась главная сенсация дня. Местная "Десна" после автогола Йонаса Тамма уступала львовскому "Руху", однако сыграла свою роль ключевая замена от Александра Рябоконя. Максим Дегтярев, вышедший по ходу второго тайма, забил два мяча и подарил "Десне" путевку в следующий этап.

Третьим неудачником стал "Ингулец", который в региональном дерби уступил "Александрии" — 1:4.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости