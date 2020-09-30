Украинский футбольный тренер будет работать на Кипре

Украинский тренер Дмитрий Михайленко стал наставником кипрского футбольного клуба "Пафос". Об этом сообщает "Трибуна".

Михайленко остался без работы на прошлой неделе после увольнения из СК "Днепр-1". 47-летний наставник ушел в отставку после неудачного старта сезона в украинской премьер-лиге.

На данный момент в чемпионате Кипра "Пафос" занимает предпоследнее место. Помимо Михайленко, в клубе на данный момент играют еще два украинца, вратарь Артур Рудько и полузащитник Орест Кузик.

Как ранее сообщали "Комментарии", три клуба УПЛ вылетели в 1/16 финала Кубка Украины.

Полтавская "Ворскла" на своем поле принимали аутсайдера украинской премьер-лиги футбольный клуб "Львов". Зрители на протяжении длительного времени не видели забитых мячей, пока в концовке встречи дубль оформил нападающий хозяев Вячеслав Кулач. Игра так и завершилась — 2:0.

В Чернигове едва не случилась главная сенсация дня. Местная "Десна" после автогола Йонаса Тамма уступала львовскому "Руху", однако сыграла свою роль ключевая замена от Александра Рябоконя. Максим Дегтярев, вышедший по ходу второго тайма, забил два мяча и подарил "Десне" путевку в следующий этап.

Третьим неудачником стал "Ингулец", который в региональном дерби уступил "Александрии" — 1:4.

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