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Три клуба УПЛ прекратили борьбу за Кубок Украины

"Рух", "Ингулец" и "Львов" сегодня закончили борьбу за трофей

сегодня, 20:56
Автор:

Владимир Лавский

30 сентября состоялось девять матчей 1/16 Кубка Украины по футболу. По итогам встреч три представителя элитного дивизиона на этом свои выступления в турнире. 

Три клуба УПЛ прекратили борьбу за Кубок Украины

Полтавская "Ворскла" на своем поле принимали аутсайдера украинской премьер-лиги футбольный клуб "Львов". Зрители на протяжении длительного времени не видели забитых мячей, пока в концовке встречи дубль оформил нападающий хозяев Вячеслав Кулач. Игра так и завершилась — 2:0.

В Чернигове едва не случилась главная сенсация дня. Местная "Десна" после автогола Йонаса Тамма уступала львовскому "Руху", однако сыграла свою роль ключевая замена от Александра Рябоконя. Максим Дегтярев, вышедший по ходу второго тайма, забил два мяча и подарил "Десне" путевку в следующий этап.

Третьим неудачником стал "Ингулец", который в региональном дерби уступил "Александрии" — 1:4.

Стоит отменить, что "вышка" может потерять еще одну команду, ведь в четверг, 1 октября, свою игру проведут "ВПК-Агро" и донецкий "Олимпик".

Как ранее сообщали "Комментарии", киевское "Динамо" впервые за четыре года пробилось в группой этап Лиги чемпионов. 


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