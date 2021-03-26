Украинка впервые станет арбитром на мужском Чемпионате мира по футболу — детали

Этими мартовскими днями мировая история спорта переживает очередное обновление. Так, к судейству квалификационных матчей европейских мужских команд на Чемпионат мира по футболу впервые пригласят женщин-арбитров. Одной из них стала 39-летняя украинка Екатерина Монзуль, о чем информируют представители пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА).

Екатерина Монзуль. Фото: Getty Images

Харьковчанка Монзуль — известная футбольная судья в нашей стране. В ее практическом опыте удастся убедиться уже в ближайшие выходные, во время просмотра матча "Австрия — Фарерские острова". Отборочная встреча на ЧМ-2022 пройдет в столице Австрии, Вене, 28 марта.

Впрочем, это не первое весомое достижение Екатерины Монзуль в спортивной карьере. Как арбитриня, она была первопроходцем в премьер-лиге Украины, судила немало матчей среди женских команд, в том числе и финал женского чемпионата мира в 2015 году. Тогда же была признана лучшей женщиной-судьей футбольных матчей года.

Екатерина Монзуль стала первой украинкой, которая завоевала звание "элитного арбитра" от ФИФА. В 2020 году харьковчанка отличилась даже на Лиге наций — была главой отечественной женской бригады арбитров. Между прочим, судили тогда также мужские команды — Гибралтара и Сан-Марино.

По данным Международной федерации футбольной истории и статистики, в 2021 году Екатерина Монзуль завоевала "бронзу" среди лучших арбитров последнего десятилетия.

Следует отметить, что французская коллега Монзуль — Стефани Фраппарт выйдет в роли судьи отборочных матчей ЧС-2022 днем ранее, в субботу, 27 марта — на амстердамское поле. Фраппарт будет следить за ходом встречи "Нидерланды — Латвия".



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