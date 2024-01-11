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Украинец второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в "Жироне"

В декабре форвард забил 4 гола в 4 матчах за "Жирону"

сегодня, 17:43
Автор:
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Куров Артем
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В испанской "Жироне" стал известный игрок месяца по итогам декабря. Им стал форвард сборной Украины Артем Довбик. Об этом сообщает прессслужба "Жироны".

Украинец второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в "Жироне"

Довбик лучший игрок месяца. Фото прес-служба Жироны

Игра Довбика

В декабре украинский форвард провел за "Жирону" 4 матча, в которых отличился четырьмя голами. В общей сложности у Довбика одиннадцать забитых мячей и пять голевых передач в Ла Лиге. По системе гол пас он стал лидером чемпионата, обойдя Джуда Беллингема. Также ранее Артём был назван лучшим игроком декабря всей испанской Ла Лиги. В конкурентах на это звание у него были такие футболисты как: Родриго Гоэс (Реал Мадрид), Борха Майораль (Хетафе), Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао), Альваро Вальес (Лас-Пальмас).

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Источник: https://x.com/GironaFC/status/1745083737069498731?s=20
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