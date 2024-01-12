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Украинец вошел в ТОП-5 форвардов Европы: по какому показателю

В этом сезоне украинец забил 11 голов и отдал 5 ассистов в Ла Лиге

сегодня, 18:23
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Куров Артем
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Форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы. Об этом сообщает портал Whoscored.

Украинец вошел в ТОП-5 форвардов Европы: по какому показателю

Довбик во время матча Фото с открытых источников

Артем Довбик занял 5 место в рейтинге игроков, которым нужно наименьшее количество времени на забитый мяч среди проведших в сезоне более 1000 минут.

Лучшее соотношение минут за гол в каждой из пяти лучших лиг Европы этого сезона:

  1. Сэру Гирасси, "Штутгарт" (каждые 62,1 минуты)

  2. Килиан Мбаппе "ПСЖ" (каждые 73,9 минуты)

  3. Лаутаро Мартинес "Интер" (каждые 89,6 минуты)

  4. ЭрлингХоланд "Манчестер Сити" (каждые 92,4 минуты)

  5. Артем Довбик "Жирона" (каждые 101,1 минуты)


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Источник: https://x.com/WhoScored/status/1745450992525615205?s=20
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