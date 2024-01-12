Украинец вошел в ТОП-5 форвардов Европы: по какому показателю

Форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы. Об этом сообщает портал Whoscored.



Довбик во время матча Фото с открытых источников

Артем Довбик занял 5 место в рейтинге игроков, которым нужно наименьшее количество времени на забитый мяч среди проведших в сезоне более 1000 минут.

Лучшее соотношение минут за гол в каждой из пяти лучших лиг Европы этого сезона:

Сэру Гирасси, "Штутгарт" (каждые 62,1 минуты) Килиан Мбаппе "ПСЖ" (каждые 73,9 минуты) Лаутаро Мартинес "Интер" (каждые 89,6 минуты) ЭрлингХоланд "Манчестер Сити" (каждые 92,4 минуты) Артем Довбик "Жирона" (каждые 101,1 минуты)





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