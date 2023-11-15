Украинец вошел в команду недели топ 5 лиг Европы

"Арсенал" Зинченко в минувшие выходные обыграл на своем поле "Бернли" со счетом 3:1. Один из мячей забил сам Александр, что позволило ему попасть в команду недели в топ 5 лигах Европы по версии Whoscpred, передают "Комментарии".



Зинченко празднует гол. Фото с открытых источников

Победа над "Бернли"

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" и провел на поле целый матч, а его команда победила "Бернли" на "Эмирейтс" 3:1. На 74-й минуте встречи украинец отметился своим первым голом в текущем сезоне английской Премьер-лиги. После подачи с углового и серии рикошетов, Зинченко красиво с лета пробил в девятку ворот Бернли, установив окончательный счет игры.



Команда недели

За отличный матч и забитый гол статистический портал Whoscored поставил украинцу отметку 8,8. Этого оказалось достаточно, чтобы попасть в команду недели. В общей сложности одиннадцать лучших выглядит так: Гассанига (В) (Жирона), Карвахаль (Реал Мадрид), Доссена (Кальяри), Линдельоф (Манчестер Юнайтед), Зинченко (Арсенал), Сане (Бавария Мюнхен), Макгинн (Астон Вилла), Соучек (Вест Хэм), Симонс (РБ Лейпциг), Мбаппе (ПСЖ), Родриго (Реал Мадрид).

Читайте также, что главный тренер сборной Италии, Лучано Спаллетти, принял решение вызвать двух новых игроков в национальную команду перед решающими матчами с Украиной и Северной Македонией в отборочном турнире Евро-2024.



Также, "Комментарии" писали, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая будет готовиться к решающему квалификационному матчу Евро-2024 против сборной Италии. Встреча намечена на 20 ноября и состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

