Украинец стал лучшим игроком Серии А: о ком идет речь

Английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.



Шевченко с Золотым мячем. Фото с открытых источников

Лучшие 10 игроков Серии А 2000-х годов:

Андрей Шевченко (Милан) Кака (Милан) Джанлуиджи Буффон (Ювентус, Парма) Андреа Пирло (Милан, Ювентус) Фабио Каннаваро (Ювентус) Алессандро Дель Пьеро (Ювенус) Паоло Мальдини (Милан) Алессандро Неста (Милан) Франческо Тотти (Рома) Павел Недвед (Ювентус)

Андрей Шевченко перешел в Милан из киевского "Динамо" за 25 миллионов евро. Украинец выиграл с клубом Лигу чемпионов, Серию А, Кубок Италии и Суперкубок Италии. Также в двух сезонах Шевченко становился лучшим бомбардиром Серии А с 24 голами, а в 2004 году получил Золотой мяч.

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