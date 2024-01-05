Украинец попал в символическую сборную тура в Ла Лиге: кто он

Портал Whoscored опубликовал символическую сборную 19-го тура испанской Ла Лиги. В нее впервые в своей карьере попал Роман Яремчук. Кто составил компанию украинцу в этой команде, смотрите в материале "Комментариев".



Роман Яремчук во время матча. Фото с открытых источников

Гол Яремчука

Роман Яремчук вышел в стартовом составе "Валенсии на матч с "Вильярреалом" и уже на четвертой минуте матча завершил атаку "летучих мышей" забив гол. В итоге "Валенсия" победила 3:1, а Яремчук кроме гола, в общем-то неплохо отыграл и получил высокую оценку от Whoscored — 8,3.

Команда недели в Ла Лиге

Вратарь: Гассанига (“Жирона”) – оценка 8,05;

Защитники: Паредес ("Атлетик") — 7,8, Рюдигер ("Реал") — 7,8, Блинд ("Жирона") — 7,7; Полузащитники: Сарагоса (Гранада) — 8,7, Де Пауль (Атлетико) — 8,5, Иско (Бетис) — 8,5, Берчиче (Атлетик) — 7,9;

Форварды: Яремчук (Валенсия) — 8,3, Мората (Атлетико) — 9,3, Камелло (Райо) — 8,7.





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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

