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Украинец может перейти в Барселону: его игра заинтересовала лично Хави

Виктор Цыганков своей игрой заинтересовал несколько европейских топ-клубов

сегодня, 14:59
Автор:
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Куров Артем
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Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков летом может сменить клуб, но не чемпионат. В трансфере украинца заинтересована каталонская Барселона и главный тренер Хави. Об этом сообщает портал Fichajes.net, передают "Комментарии".

Украинец может перейти в Барселону: его игра заинтересовала лично Хави

Цыганков на тренировке. Фото с открытых источников

Как отмечает источник, Барселона принялась внимательно следить за Виктором, особенно после того, как им заинтересовались другие европейские гранды. Так, в СМИ распространялась информация об интересе к украинцу со стороны мюнхенской "Баварии", которая планирует усилить конкуренцию в атаке для Лероя Сане и Сержа Гнабри.


Главному тренеру "Барсы" Хави Эрнандесу нравится игра украинца и хочет подписать Цыганкова. Таким образом, каталонский клуб хочет перехватить футболиста у мюнхенцев и войти в следующий сезон 2024/2025 с Виктором в составе. Также сообщалось, что "Жирона" хочет получить за игрока около 30 миллионов евро, ведь 50% прав на игрока принадлежит киевскому "Динамо".

Напомним, что прошлой зимой Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" за 5 миллионов евро. За пол сезона 2022/23 украинец сыграл 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач. В этом сезоне Виктор сыграл в восьми матчах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Читайте также, сегодня в чемпионате Испании состоится лишь один матч, но очень важный, учитывая борьбу за первую строчку. "Жирона" Цыганкова и Довбика дома будет принимать "Сельту" и в случае победы сможет снова возглавить таблицу Ла Лиги, передают "Комментарии".

"Комментарии" также писали, что в испанской Ла Лиге на "Месталье" состоялся заключительный матч 10 тура между "Валенсией" и "Кадисом". В нем принял участие и вышедший из ряда запасных Роман Яремчук на 75 минуте встречи.



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Источник: https://www.fichajes.net/noticias/barcelona-une-carrera-tsygankov-20231027.html
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