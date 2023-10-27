Украинец может перейти в Барселону: его игра заинтересовала лично Хави

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков летом может сменить клуб, но не чемпионат. В трансфере украинца заинтересована каталонская Барселона и главный тренер Хави. Об этом сообщает портал Fichajes.net, передают "Комментарии".



Цыганков на тренировке. Фото с открытых источников

Как отмечает источник, Барселона принялась внимательно следить за Виктором, особенно после того, как им заинтересовались другие европейские гранды. Так, в СМИ распространялась информация об интересе к украинцу со стороны мюнхенской "Баварии", которая планирует усилить конкуренцию в атаке для Лероя Сане и Сержа Гнабри.



Главному тренеру "Барсы" Хави Эрнандесу нравится игра украинца и хочет подписать Цыганкова. Таким образом, каталонский клуб хочет перехватить футболиста у мюнхенцев и войти в следующий сезон 2024/2025 с Виктором в составе. Также сообщалось, что "Жирона" хочет получить за игрока около 30 миллионов евро, ведь 50% прав на игрока принадлежит киевскому "Динамо".



Напомним, что прошлой зимой Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" за 5 миллионов евро. За пол сезона 2022/23 украинец сыграл 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач. В этом сезоне Виктор сыграл в восьми матчах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.



Читайте также, сегодня в чемпионате Испании состоится лишь один матч, но очень важный, учитывая борьбу за первую строчку. "Жирона" Цыганкова и Довбика дома будет принимать "Сельту" и в случае победы сможет снова возглавить таблицу Ла Лиги, передают "Комментарии".



"Комментарии" также писали, что в испанской Ла Лиге на "Месталье" состоялся заключительный матч 10 тура между "Валенсией" и "Кадисом". В нем принял участие и вышедший из ряда запасных Роман Яремчук на 75 минуте встречи.

