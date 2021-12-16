Украина узнала своих соперников по Лиге Наций

В четверг, 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка нового сезона популярного европейского турнира Лига Наций 2022/2023.

Игроки сборной Украины - фото DeFodi Images

Сборная Украина под руководством Александра Петракова сыграет в группе В1 с такими командами: Шотландия, Ирландия и Армения.

В прошлом сезоне "сине-желтые" (под руководством Андрея Шевченко) не смогли удержаться в группе А, где сражались против: испанцев, немцев и швейцарцев. Украинцы обыграли Испанию и Швейцарию у себя дома, но в итоге, с 6 баллами опустились в группу В. Все решил исход так и не состоявшегося матча 17 ноября 2020 года. Тогда, сборная под руководством Шевченко должна была сыграть вторую встречу на выезде с Швейцарией. Увы, но в день игры врач кантона Люцерн решил отправить нашу национальную команду на карантин из-за вспышки коронавируса. Из-за чего матч турнира был отменен. Чуть позже руководство УЕФА признала, что виновным в этом является руководство сборной Украины и присудило техническую победу Швейцарии.

Свои поединки, подопечные Петракова проведут в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения чемпионата мира-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны летом.

Что касается группы А, то как обычно, победители четырех групп Лиги А1, А2, А3 и А4 попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше, а аутсайдеры групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Стоит отметить, что со сборной Шотландии Украина сыграет в отборочном поединке на чемпионат мира 2022. Встреча состоится 24 марта 2022 года.

Также, сборная Украины впервые в своей истории сыграет против Ирландии. Со сборной Арменией, "сине-желтые", в последней раз, встречались в 2003 году, во время отбора на Евро-2004. Тогда в Ереване была зафиксирована ничья 2:2, а во Львове — победа украинцев 4:3

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, кто попался сборной Украине в отборочном матче раунда плей-офф на ЧМ-2022.







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