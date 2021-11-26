Сборная Украины узнала своих соперников раунда плей-офф на ЧМ-2022

В пятницу, 26 ноября, в Швейцарии (город Цюрих) состоялась жеребьевка раунда плей-офф стыковых встреч на чемпионат мира в Катаре. Как сообщает zbirna.24tv.ua, из 12 команд определились шесть пар (десять команд, занявших вторые места в группах и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций 2020/21 Австрия и Чехия).

Сборная Украины - фото uaf.ua

Первые поединки отбора на мундиаль пройдут 24 марта. Затем победители встретятся в финальных матчах, где и разыграются путевки на чемпионат мира в Катаре. Эти стыки пройдут 29 марта.

Всего будет разыграно три путевки на ЧМ-2022. Сборная Украины свою первую игру сыграет на выезде против Шотландии. В случае победы, за путевку в Катар "сине-желтые" сразятся с победителем пары Уэльс – Австрия.

Отметим, что дуэль в плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоит только из одного матча.

Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:

группа А

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

группа В

Россия – Польша

Швеция – Чехия

группа С

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

В свою очередь главный тренер сборной Украины Александр Петраков отметил, что соперники являются очень крепкими командами. Наставник сборной переживал, чтобы не попали Италия и Португалия.

"Посмотрим. Самое главное – это игра с Шотландией. Наша цель – 24 марта, а дальше увидим", — подытожил наставник "сине-желтых".

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