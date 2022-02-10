Украина потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

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Мирослав Гладков
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных-впервые в 2022 году. Позиции Украины ухудшились, несмотря на отсутствие международных матчей. Украина начала новый год с изменения позиции в рейтинге ФИФА – "сине-желтые" потеряли место в топ-25, опустившись на 27 строчку. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.
Сборная Украины, Фото: Reuters
Украину опередили Марокко и Япония. Первые сыграли на Кубке
африканских наций, где дошли до 1/4 финала, а азиатам помогла победа над
Саудовской Аравией в рамках квалификации к ЧМ-2022. Ближайшие матчи наша сборная сыграет в марте, тогда команда будет иметь шанс вернуться в топ-25 рейтинга.
Неизменным осталась топ — 6 рейтинга. На вершине все еще
находится Бельгия. Далее следуют Бразилия, Франция, Англия и Аргентина чемпион
Европы – сборная Италии – занимает 6-ю строчку.
Ранее портал "Комментарии" писал, что международная федерация
футбольной истории и статистики (IFFHS) подбила итоги прошлого года, раздав
свои призы победителям. В этот раз абсолютно лучшим футболистом был признан
Роберт Левандовски. Об этом польский форвард написал в своем Instagram.
Страйкер Баварии установил новый рекорд IFFHS, поляк забрал сразу 4 награды. До
этого лучший результат был только у Месси и Роналду, которые за одно
награждение получали по две статуэтки.
Подчеркнем, что Левандовски прошлой осенью проиграл Месси в
голосовании за "золотой мяч". Поляк занял второе место, уступив
аргентинцу в несколько голосов. После этого форвард заявлял, что был очень
расстроен поражением, так как он демонстрировал хорошие результаты и очень
хотел завоевать данную награду.
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