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Украина потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

ФИФА обнародовала свежий рейтинг сборных

сегодня, 17:39
Автор:

Мирослав Гладков
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ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных-впервые в 2022 году. Позиции Украины ухудшились, несмотря на отсутствие международных матчей. Украина начала новый год с изменения позиции в рейтинге ФИФА – "сине-желтые" потеряли место в топ-25, опустившись на 27 строчку. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

Украина потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Украины, Фото: Reuters

Украину опередили Марокко и Япония. Первые сыграли на Кубке африканских наций, где дошли до 1/4 финала, а азиатам помогла победа над Саудовской Аравией в рамках квалификации к ЧМ-2022. Ближайшие матчи наша сборная сыграет в марте, тогда команда будет иметь шанс вернуться в топ-25 рейтинга.

Неизменным осталась топ — 6 рейтинга. На вершине все еще находится Бельгия. Далее следуют Бразилия, Франция, Англия и Аргентина чемпион Европы – сборная Италии – занимает 6-ю строчку.

Ранее портал "Комментарии" писал, что международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подбила итоги прошлого года, раздав свои призы победителям. В этот раз абсолютно лучшим футболистом был признан Роберт Левандовски. Об этом польский форвард написал в своем Instagram. Страйкер Баварии установил новый рекорд IFFHS, поляк забрал сразу 4 награды. До этого лучший результат был только у Месси и Роналду, которые за одно награждение получали по две статуэтки.

Подчеркнем, что Левандовски прошлой осенью проиграл Месси в голосовании за "золотой мяч". Поляк занял второе место, уступив аргентинцу в несколько голосов. После этого форвард заявлял, что был очень расстроен поражением, так как он демонстрировал хорошие результаты и очень хотел завоевать данную награду.


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Источник: https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id13554
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