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Названо лучшего футболиста мира по версии IFFHS: кто им стал

Левандовски продолжает собирать награды

сегодня, 16:34
Автор:

Мирослав Гладков
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Названо лучшего футболиста мира по версии IFFHS: кто им стал

Левандовски, Фото: из открытых источников

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подбила итоги прошлого года, раздав свои призы победителям. В этот раз абсолютно лучшим футболистом был признан Роберт Левандовски. Об этом польский форвард написал в своем Instagram.

Страйкер Баварии установил новый рекорд IFFHS, поляк забрал сразу 4 награды. До этого лучший результат был только у Месси и Роналду, которые за одно награждение получали по две статуэтки.

Роберт одержал победу в следующих номинациях: "Лучший игрок мира", "Лучший бомбардир в топ-лигах", "Лучший бомбардир по итогам календарного года" и "Лучший бомбардир в международных турнирах".

Футболист явно рад такому достижению, он опубликовал отдельный пост на своей странице в соцсети, где поблагодарил всех, кто помог ему достичь такой вершины.  

"Стать первым футболистом, получившим 4 награды IFFHS за один год, — большая честь! Большое спасибо всем, кто сопровождал меня в моем футбольном приключении", — написал Роберт в Instagram.

Подчеркнем, что Левандовски прошлой осенью проиграл Месси в голосовании за "золотой мяч". Поляк занял второе место, уступив аргентинцу в несколько голосов. После этого форвард заявлял, что был очень расстроен поражением, так как он демонстрировал хорошие результаты и очень хотел завоевать данную награду. Для Лео ж этот "золотой мяч" стал уже седьмым, что является абсолютным рекордом в истории футбола. 


Ранее портал "Комментарии" писал, что Бундеслига в самом разгаре, а это значит, что пора выбирать лучшего игрока немецкого чемпионата в январе. По итогам прошлого месяца на награду претендуют шесть футболистов.

Уточняется, что за награду поборются: Роберт Левандовски (Бавария), Томас Мюллер (Бавария), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Патрик Виммер (Арминия), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) и Мусса Диаби (Байер). Интересно, что помимо всем известных звезд, в этом списке есть представитель откровенно скромной Арминии – Патрик Виммер.


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Источник: https://www.instagram.com/_rl9/
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