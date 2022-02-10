Названо лучшего футболиста мира по версии IFFHS: кто им стал

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Мирослав Гладков
Левандовски, Фото: из открытых источников
Международная
федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подбила итоги прошлого года, раздав свои призы победителям. В этот раз абсолютно лучшим футболистом был
признан Роберт Левандовски. Об этом польский форвард написал в своем Instagram.
Страйкер Баварии
установил новый рекорд IFFHS, поляк забрал сразу 4 награды. До этого лучший результат
был только у Месси и Роналду, которые за одно награждение получали по две статуэтки.
Роберт
одержал победу в следующих номинациях: "Лучший игрок мира",
"Лучший бомбардир в топ-лигах", "Лучший бомбардир по итогам
календарного года" и "Лучший бомбардир в международных турнирах".
Футболист
явно рад такому достижению, он опубликовал отдельный пост на своей странице в
соцсети, где поблагодарил всех, кто помог ему достичь такой вершины.
Подчеркнем,
что Левандовски прошлой осенью проиграл Месси в голосовании за "золотой мяч".
Поляк занял второе место, уступив аргентинцу в несколько голосов. После этого
форвард заявлял, что был очень расстроен поражением, так как он демонстрировал
хорошие результаты и очень хотел завоевать данную награду. Для Лео ж этот "золотой мяч" стал уже седьмым, что является абсолютным рекордом в истории
футбола.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Бундеслига в самом разгаре, а это значит, что пора выбирать лучшего игрока немецкого чемпионата в январе. По итогам прошлого месяца
на награду претендуют шесть футболистов.
Уточняется,
что за награду поборются: Роберт Левандовски (Бавария), Томас Мюллер (Бавария),
Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Патрик Виммер (Арминия), Йошко Гвардиол (РБ
Лейпциг) и Мусса Диаби (Байер). Интересно, что помимо всем известных звезд, в
этом списке есть представитель откровенно скромной Арминии – Патрик Виммер.
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