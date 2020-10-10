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Украина - Германия: во сколько матч и где смотреть

Уже сегодня сборная Украины сыграет против Германии

сегодня, 20:11
Автор:

Владимир Лавский

В субботу, 10 октября, сборная Украины сыграет матч третьего тура группового этапа Лиги наций против сборной Германии. Встреча пройдет в Киеве, на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" со зрителями. Начало встречи запланировано на 21.45. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". 

Украина - Германия: во сколько матч и где смотреть

В субботу в гости к украинцам пожалует Германия, которая на данный момент находится ниже подопечных Андрея Шевченко в турнирной таблице. Напомним, после двух сыгранных матчей у активе желто-синей команды три очка за победу над Швейцарией (2:1), а у Германии лишь две ничьи — с испанцами и теми же швейцарцами. Правда, Украина свою очную встречу с Испанией разгромно проиграла — 0:4.

На фоне коронавирусных проблем, которые зацепили нашу сборную, Андрею Шевченко пришлось довызывать футболистов в основную команду. Так на днях приехал вратарь "Зари" Никита Шевченко, ведь помимо него здоровым оставался лишь Георгий Бущан. Однако, это вряд ли решит все проблемы, 14 футболистов, которые потенциально могли бы сыграть сегодня, вне списка из-за травм и карантина. В их числе Тарас Степаненко, Андрей Пятов, Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Мораес, Марлос и другие. У немцев же серьезных кадровых проблем нет.


Как ранее сообщали "Комментарии", сборная Украина потерпела самое крупное поражение в истории. 



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