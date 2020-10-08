Сборная Украины по футболу потерпела самое крупное поражение в истории (ОБЗОР МАТЧА)

Сборная Украины, продолжающая подготовку в матчам Лиги наций, в среду, 7 октября, разгромно уступила Франции в товарищеском матче — 1:7.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко не смог рассчитывать на уйму игроков основного состава в связи с эпидемией COVID-19. В частности, никто из футболистов донецкого "Шахтера" так и не прибыл в расположение сборной. Экспериментальный состав проверку чемпионами мира не смог пройти.

Еще в первом тайме благодаря дублю Оливье Жиру и голам Эдуарду Камавинги и Виталий Миколенко, который срезал мяч в собственные ворота, французы забили четыре "сухих" мяча.

После перерыва ситуация на поле сильно не изменилась. Разве что украинцы усилиями Виктора Цыганкова смогли отыграть один мяч. Но после этого Корентен Толиссо, Киллиан Мбапп и Антуан Гризманн еще по разу отличились в ворота Георгия Бущана. Как итог, 1:7, и самое крупное поражение в истории сборной.





Как ранее сообщали "Комментарии", сборная Украины разгромно уступила Испании в матче Лиги наций.

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