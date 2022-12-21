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Удивительный жест солидарности для футболиста, приговоренного к смертной казни

Иранский футболист сделал неожиданный жест солидарности для людей, получивших смертную казнь в результате протестов в Иране.

сегодня, 15:20
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Автор:

Slava Kot

В Иране несколько месяцев продолжались мощные антиправительственные протесты, жестко подавляемые местными властями. Недавно иранский футболист Амир Наср Азадан был приговорен к смертной казни за протесты. Другой иранский футболист решил необычным способом поддержать своего коллегу после забитого гола. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американской журналистки Холли Дагресс.

Удивительный жест солидарности для футболиста, приговоренного к смертной казни

Иранский футболист показал жест солидарности. Фото из открытых источников

Жесткие протесты в Иране начались со смерти молодой девушки Махсы Амини, предположительно погибшей от рук полиции морали в иранском СИЗО. Многих протестующих власти ирана ловят и приговаривают к смертной казни.

Среди таких лиц был Амир Наср Азадани, игрок футбольного клуба "Иранджаван Бушер". Власти Ирана приговорили его к смертной казни по обвинению в убийстве трех представителей правительственных сил.

Общество и футбольные организации, в частности, Международная федерация профессиональных футболистов (FIFPRO) осудили такие действия Ирана.

В 12 туре чемпионата Ирана по футболу неожиданный жест совершил Мейсам Тохидаст. Иранский футболист забил гол выступая за клуб "Санат Нефть" и схватил свою шею одной рукой, а другую держал над головой, символизируя казнь на виселице.

Таким жестом иранский футболист выразил солидарность всем, кто был приговорен властями Ирана к смертной казни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране к смертной казни приговорили футболиста профессиональной футбольной команды.

Также "Комментарии" писали о смерти лидера иранских террористов. Это еще один мощный удар по ИГИЛ, ведь в начале года террористическая организация потеряла одного из своих лидеров.



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Источник: https://twitter.com/hdagres/status/1605194383414145025
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