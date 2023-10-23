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Удар или подача: Мудрик прокомментировал свой первый гол на Стэмфорд Бридж

Михаил Мудрик отыграл 65 минут в матче с Арсеналом и принял участие в двух голах своей команды

сегодня, 13:50
Автор:
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Куров Артем
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Украинец Михаил Мудрик отметился красивым голом во встрече "Челси" и "Арсеналом", забросив мяч за воротничок голкипера. Сам игрок "синих" дал комментарий по поводу того целенаправленно ли он бил по воротам. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Челси".

Удар или подача: Мудрик прокомментировал свой первый гол на Стэмфорд Бридж

Михаил Мудрик празднует свой гол. Фото фейсбук-страница ФК "Челси"

В субботу в Английской Премьер-лиге состоялся центральный матч тура между Челси и Арсеналом, который закончился боевой ничьей 2:2. Михаил Мудрик отыграл 65 минут в той встрече и принял непосредственное участие в двух забитых мячах своей команды. Сначала украинец отозвался на подачу с фланга и пробил головой. Мяч попал в руку игрока "канониров", после чего судья поставил пенальти, который реализовал Коул Палмер. А на 48 минуте Михаил, получив мяч на фланге, левой ногой красиво забросил его за спину голкипера "Арсенала".


Это было что-то посредине, между навесом и ударом. Перед игрой наш тренер вратарей сказал мне смотреть на их вратаря, потому что иногда он пытается прочесть момент и может потерять ворота, а я могу этим воспользоваться и перекинуть его. Это было то, что я знал и держал в своей голове. Я выбрал что-то среднее между навесом и ударом, и это было верное решение – объясняет Мудрик.

Этот гол стал для украинского вингера первым на домашней арене синих Стэмфорд Бридж. Он поделился своими эмоциями и впечатлениями от этого прекрасного момента.

Было прекрасно поделиться этим моментом с нашими болельщиками, особенно против Арсенала. Это был особый момент, я очень ценю их поддержку. Для меня очень много значит забить на Стэмфорд Бридж, особенно потому, что я могу разделить этот момент с ними. Мне понравилось это чувство, и я хочу, чтобы таких моментов было все больше и больше, – сказал игрок.

"Комментарии" также писали, что донецкий "Шахтер" расторг контракт с футболистом команды U-19, полузащитником Александром Роспутьком. Ранее стало известно, что футболист не вернулся в Украину вместе с командой после матча Юношеской лиги УЕФА.



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Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/mudryk-the-coach-told-me-i-could-chip-the-keeper
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