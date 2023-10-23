Удар или подача: Мудрик прокомментировал свой первый гол на Стэмфорд Бридж

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Украинец Михаил Мудрик отметился красивым голом во встрече "Челси" и "Арсеналом", забросив мяч за воротничок голкипера. Сам игрок "синих" дал комментарий по поводу того целенаправленно ли он бил по воротам. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Челси".
Михаил Мудрик празднует свой гол. Фото фейсбук-страница ФК "Челси"
В субботу в Английской Премьер-лиге состоялся центральный матч тура между Челси и Арсеналом, который закончился боевой ничьей 2:2. Михаил Мудрик отыграл 65 минут в той встрече и принял непосредственное участие в двух забитых мячах своей команды. Сначала украинец отозвался на подачу с фланга и пробил головой. Мяч попал в руку игрока "канониров", после чего судья поставил пенальти, который реализовал Коул Палмер. А на 48 минуте Михаил, получив мяч на фланге, левой ногой красиво забросил его за спину голкипера "Арсенала".
Этот гол стал для украинского вингера первым на домашней арене синих Стэмфорд Бридж. Он поделился своими эмоциями и впечатлениями от этого прекрасного момента.
"Комментарии" также писали, что донецкий "Шахтер" расторг контракт с футболистом команды U-19, полузащитником Александром Роспутьком. Ранее стало известно, что футболист не вернулся в Украину вместе с командой после матча Юношеской лиги УЕФА.
Обсуждения
Новости