Удар или подача: Мудрик прокомментировал свой первый гол на Стэмфорд Бридж

Украинец Михаил Мудрик отметился красивым голом во встрече "Челси" и "Арсеналом", забросив мяч за воротничок голкипера. Сам игрок "синих" дал комментарий по поводу того целенаправленно ли он бил по воротам. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Челси".





Михаил Мудрик празднует свой гол. Фото фейсбук-страница ФК "Челси"

В субботу в Английской Премьер-лиге состоялся центральный матч тура между Челси и Арсеналом, который закончился боевой ничьей 2:2. Михаил Мудрик отыграл 65 минут в той встрече и принял непосредственное участие в двух забитых мячах своей команды. Сначала украинец отозвался на подачу с фланга и пробил головой. Мяч попал в руку игрока "канониров", после чего судья поставил пенальти, который реализовал Коул Палмер. А на 48 минуте Михаил, получив мяч на фланге, левой ногой красиво забросил его за спину голкипера "Арсенала".



Это было что-то посредине, между навесом и ударом. Перед игрой наш тренер вратарей сказал мне смотреть на их вратаря, потому что иногда он пытается прочесть момент и может потерять ворота, а я могу этим воспользоваться и перекинуть его. Это было то, что я знал и держал в своей голове. Я выбрал что-то среднее между навесом и ударом, и это было верное решение – объясняет Мудрик.

Этот гол стал для украинского вингера первым на домашней арене синих Стэмфорд Бридж. Он поделился своими эмоциями и впечатлениями от этого прекрасного момента.



Было прекрасно поделиться этим моментом с нашими болельщиками, особенно против Арсенала. Это был особый момент, я очень ценю их поддержку. Для меня очень много значит забить на Стэмфорд Бридж, особенно потому, что я могу разделить этот момент с ними. Мне понравилось это чувство, и я хочу, чтобы таких моментов было все больше и больше, – сказал игрок.

"Комментарии" также писали, что донецкий "Шахтер" расторг контракт с футболистом команды U-19, полузащитником Александром Роспутьком. Ранее стало известно, что футболист не вернулся в Украину вместе с командой после матча Юношеской лиги УЕФА.

