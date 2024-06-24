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У сборной Украины изменились шансы на выход из группы на Евро-2024

Благодаря победе над Словакией сборная Украины увеличила шансы выхода из группы. Несмотря на это, команда Реброва имеет самые плохие шансы попасть в плей-офф Чемпионата Европы в своей группе.

24 июня 2024, 17:05 comments4502
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Slava Kot
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После первого матча Чемпионата Европы у сборной Украины было 31,4% шансов выйти из группы. Этому способствовало поражение 3:0 от команды Румынии. Однако после победы Украины над сборной Словакии 2:1 команда Сергея Реброва повысила свои шансы на попадание в плей-офф Евро-2024.

У сборной Украины изменились шансы на выход из группы на Евро-2024

Шансы сборной Украины по выходу из группы на Евро-2024. Фото из открытых источников

Согласно анализу Goalimpact Украина после двух матчей Евро-2024 имеет 42% шансов выйти из группы. Это на 10% больше чем после первого матча, однако более чем на 30% меньше, чем перед началом турнира. Goalimpact перед стартом Чемпионата Европы давал Украине 74,5% шансов выйти в плей-офф.

Что касается соперников Украины, то у Бельгии больше всего шансов выйти из группы – 89,4%. Следом за ней следует Румыния – 86,2% и Словакия – 81,8%. Таким образом, 42% шансов для Украины оценивается как наименее вероятный участник группы для выхода в следующую стадию турнира.

У сборной Украины изменились шансы на выход из группы на Евро-2024 - фото 2

Шансы сборных на выход из группы на Евро-2024

Окончательно станет известно, продолжит ли сборная Украины борьбу на Евро-2004 26 октября, когда сине-желтые сыграют матч против сборной Бельгии. В случае победы Украина гарантирует выход из группы. Если команда Реброва сыграет в ничью или проиграет, то путевка в плей-офф будет зависеть от результата матча Румыния-Словакия.

Уже место в следующей стадии турнира забронировали сборные Испании, Германии, Франции, Португалии, Англии, Нидерландов и Швейцарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие шансы у сборной Украины одержать победу на Чемпионате Европы по футболу.

Также "Комментарии" писали об обновлении рейтинга FIFA и изменении позиции в Украине в нем.



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Источник: https://x.com/Goalimpact/status/1804987450520985734
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