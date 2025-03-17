У кого больше всего шансов стать центральным форвардом сборной: три претендента

Главный коуч сборной Украины по футболу Сергей Ребров накануне плей-офф Лиги наций прокомментировал конкуренции на позиции центрального форварда. Об этом пишет портал "Комментарии".

Сергей Ребров. Фото: из открытых источников

"В прошлом матче с Бельгией мы играли с двумя нападающими, поэтому возможен и такой вариант. Сначала нужно посмотреть на состояние футболистов. Болельщики всегда говорят: "Он угадал с составом", — высказался Сергей Ребров.

Он подчеркнул, важно, чтобы на поле выходили те игроки, которые готовы выступать на высоком уровне. Поэтому перед игрой с Бельгией тренерский штаб национальной сборной будет принимать решение, кто будет играть – Яремчук, Довбик или Ванат.

Сергей Ребров отметил, что он не готов сказать, кто из этой тройки выйдет в стартовом составе. Возможно, будет принято решение, что команда будет играть с двумя форвардами.

Главный тренер уточнил, что тот же Яремчук только присоединился к сборной, а ранее форвард забил два важных гола в Лиге Европы.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук "не существует и не будет существовать в украинском футболе". По его словам, это единодушная позиция футбольного сообщества Украины.



